Průmysl i stavebnictví v listopadu zpomalily, zahraniční obchod dál v deficitu

Praha - Průmyslová výroba v Česku loni v listopadu zpomalila meziroční růst na 0,5 procenta z říjnových 3,1 procenta. Stavební výroba meziročně klesla o 0,8 procenta, přičemž v říjnu o procento rostla. Zahraniční obchod Česka skončil schodkem 25,5 miliardy Kč, naopak v listopadu 2021 byl v přebytku 3,9 miliardy Kč. Bilance je ve schodku podesáté v řadě. Čísla dnes na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Podle analytiků oslovených ČTK rostl průmysl jen díky výrobě aut, za prosinec už podle nich přijde pokles. Na stavebnictví postupně dopadá propad tuzemské ekonomiky, pokles podle ekonomů však nenaznačuje krizi odvětví.

Fotogalerie

V průmyslu v předposledním měsíci loňského roku zaznamenal oživení zejména automobilový sektor, přičemž výroba motorových vozidel rostla dvouciferným tempem. Mnohá další průmyslová odvětví ale naopak zaznamenala meziroční pokles, na kterém se podepsaly vysoké ceny energií. Negativně se na výsledku průmyslové produkce podepsala hlavně výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. "V tomto odvětví se stejně jako v říjnu projevila odstávka v jaderných elektrárnách, teplejší počasí a úspory plynu," uvedli statistici.

Listopadová data podle analytika Cyrrusu Víta Hradila potvrzují očekávaný trend, kdy většina průmyslových sektorů prochází ochlazením. To vyplývá z kombinace rostoucích nákladů a uvadající poptávky, doplnil. Pokles tak meziměsíčně hlásí téměř všechny sektory s výjimkou výroby motorových vozidel, která nadále těží z předchozích nahromaděných objednávek, které se nyní daří uspokojovat díky uvolnění napětí v dodavatelských řetězcích. Hradil předpokládá, že v prosinci se průmyslový sektor otočil do poklesu a příliš nadějně podle něj nevypadá ani začátek roku 2023.

Ve stavebnictví vykázaly v listopadu oba segmenty, pozemní a inženýrské stavitelství, takřka stejný vývoj. Pozemní stavitelství, což je stavba bytových i nebytových budov, kleslo proti listopadu 2021 o 0,8 procenta a produkce inženýrského stavitelství, tedy budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, byla nižší o 0,9 procenta. Meziměsíčně se stavební produkce podle dat ČSÚ snížila o 0,3 procenta.

Podle analytiků listopadový pokles stavební výroby není dramatický a nenaznačuje krizi odvětví. Na stavebnictví ale postupně dopadá propad tuzemské ekonomiky, míní. "Stavebnictví patří mezi cyklická odvětví, která výrazně trpí, když ekonomiku zasáhne recese. Lze proto očekávat, že se v letošním roce budou dokončovat již započaté projekty, ale výrazně se sníží počet nově zahajovaných staveb,“ řekl hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. Analytici zopakovali, že na stavebnictví loni dolehla řada negativních vlivů. Šlo hlavně o rostoucí ceny materiálů, váznoucí dodávky některých surovin i dopady války na Ukrajině včetně růstu cen energií. K tomu se přidaly i vysoké úrokové sazby, které omezily zájem o hypotéky.

Za listopadovým schodkem zahraničního obchodu jsou i nadále vyšší ceny ropy a zemního plynu na světových trzích a vyšší dovezené množství těchto komodit. "Záporná obchodní bilance za listopad nebývá obvyklá, v červených hodnotách v tomto měsíci byla naposledy v roce 2011. Od počátku roku 2022 byla v minusu podesáté v řadě za sebou. Schodek bilance za prvních 11 měsíců roku se blíží hranici 200 miliard Kč," řekl Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.

Analytici Komerční banky původně za celý loňský rok počítali s deficitem 212 miliard korun, podle Jany Steckerové z KB bude ale konečný výsledek ještě horší, a to kvůli prosincové bilanci zahraničního obchodu, která bývá tradičně hlubší. Výsledek za letošní rok bude záviset především na způsobu, jakým se firmy vypořádají s růstem cen energií a tlakem na mzdy, dodal místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Situaci podle něj může ztížit také rekordně silná koruna, která na začátku roku prolomila hranici 24 korun za euro. Podle analytika Raiffeisenbank Vratislava Zámiše by letos obchodní bilance měla skončit v záporu, a to okolo 110 miliard korun.