Průměrný starobní důchod po valorizaci a s výchovným vzrostl na 19.438 Kč

Praha - Průměrný starobní důchod v Česku se v lednu po valorizaci a přidání výchovného dostal na 19.438 korun. Proti prosinci tak vzrostl o 1377 korun. Díky bonusu 500 korun za vychované dítě si víc polepšily ženy. Rozdíl mezi průměrnou ženskou a mužskou penzí se tak snížil, klesl proti prosinci z téměř 20 procent zhruba na 13 procent. Seniorky tak pobíraly v lednu v průměru asi o 2500 korun méně než senioři. Vyplývá to z údajů a odhadů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Úřad výsledky poskytl ČTK. Starobní penzi od ČSSZ dostává více než 952.000 mužů a více než 1,4 milionu žen. Své důchodové systémy mají pak i armáda či policie.

Průměrná starobní penze mužů po lednové valorizaci překročila dvacetitisícovou hranici. Muži si po navýšení polepšili průměrně o 955 korun na 20.710 korun. Průměrný ženský starobní důchod se s připočtením výchovného zvedl o 1771 korun na 18.255 korun. Rozdíl mezi důchody mužů a žen se tak snížil. V prosinci senioři pobírali v průměru o 3271 korun víc. Nyní se průměrná částka liší o 2455 korun. Průměrný senior dostává o 13 procent víc než průměrná seniorka. Úřad podotkl, že zatím se jedná o předběžné výsledky. Přesná lednová čísla budou až po skončení měsíce.

Minulý rok se důchody navyšovaly celkem třikrát. Poprvé se zvedly v lednu v řádném termínu a dvakrát pak rostly kvůli vysoké inflaci, a to v červnu a v září. Průměrný mužský starobní důchod se tak za loňský rok meziročně zvýšil o 2855 korun a ženský o 2424 korun.

Za nižšími penzemi žen jsou jejich nižší výdělky i to, že do důchodu odcházejí podle počtu dětí dřív než muži. Důchodový věk pro obě pohlaví se ale postupně srovnává, sjednotit by se měl v příštím desetiletí. Rozdíl mezi ženskou a mužskou penzí se pomalu snižuje. Na začátku tisíciletí byl průměrný mužský důchod vyšší o 28 procent. O deset let později pobíral průměrný senior o 22 procent víc než průměrná seniorka. V 2020 a následujících letech byla průměrná částka mužů vyšší o pětinu. Po přidání výchovného teď v lednu rozdíl činil 13 procent.

Na výchovné stát letos vydá zhruba 19 miliard korun, výdaje postupně porostou. Podle Národní ekonomické rady vlády (NERV) je to jedna z největších nových výdajových položek rozpočtu bez zajištění odpovídajících příjmů. NERV důchodový bonus za výchovu považuje za nekoncepční opatření a doporučuje ho kvůli rostoucímu zadlužení zrušit. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) to odmítl. Novinářům řekl, že bonus představuje "narovnání nespravedlnosti". Míní, že ve výši penze se mají odrážet nejen výdělky, ale mají se ocenit i potomci a péče. Podle šéfa resortu práce to může vést k vyšší porodnosti, tedy k zajištění budoucích plátců peněz na vyplácení důchodů.

Podle odborníků na rodinnou politiku k vyššímu počtu dětí a srovnání rozdílů přispějí spíš opatření ke sladění práce a rodiny a rovné podmínky. NERV i další experti doporučují zajistit dostatek jeslí a školek a zaměřit se na rovné odměňování. Plán kroků, který vláda schválila koncem loňského roku, zmiňuje třeba indexaci výdělku. Ten by se tak po skončení rodičovské dorovnal na úroveň ostatních mezd.

Péče o děti se v penzi zohledňuje už teď. Řadí se mezi takzvané vyloučené doby, aby se důchod za tento čas bez výdělku a placení odvodů nesnížil. Odborníci na sociální problematiku navrhují parametry upravit a místo vyplácení výchovného započítávat za dobu péče fiktivní odvody třeba z průměrné či mediánové mzdy. Penze by pak byla vyšší. V minulém volebním období se na tom shodla i tehdejší důchodová komise.

Průměrný starobní důchod na konci jednotlivých let v korunách:

Rok Průměrný důchod Průměrný důchod mužů Průměrný důchod žen 2000 6292 6995 5459 2005 7744 8662 7030 2010 10.123 11.240 9189 2015 11.348 12.551 10.302 2020 14.479 15 868 13 204 2021 15.425 16 900 14 060 2022 18.061 19.755 16.484 2023* 19.438 20.710 18.255

* propočty za leden

Zdroj: důchodová statistika ČSSZ