Praha - Průměrný starobní důchod se od ledna zvýší asi o 900 korun měsíčně. Pevná část penze, která je pro všechny stejná a nyní činí 2700 korun, se zvedne celkem o 570 korun. Zásluhová procentní výměra, v níž se odrážejí odpracované roky a výdělek, poroste o 3,4 procenta. Nařízení dnes schválila vláda spolu s návrhem státního rozpočtu na příští rok, který s výdaji na penze počítá. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). O 3,4 procenta mají od ledna růst i příplatky k penzi pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela v červnu 2,4 milionu starobních, 421.900 invalidních a 68.100 pozůstalostních penzí. Nějaký důchod tak úřad posílal 2,9 milionu lidí. Za první pololetí na penzích vyplatil 213 miliard korun. Své důchodové systémy mají pak i resorty vnitra či obrany.

Sněmovna o prázdninách schválila vládní důchodovou novelu, která mění složení penze. Nově se pevný díl důchodu posiluje a od příštího roku bude odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo nynějších devíti procent. Zásluhová část penze se naopak mírně oslabuje. Solidarita systému bude tedy větší než dosud. Víc by si měli přilepšit lidé s nízkým důchodem, ostatním se bude přidávat pomaleji než nyní. Projevit by se to mělo od roku 2020.

Jinak novela pravidla valorizace nemění. Dál se přidává o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Podle nařízení by se tak všechny důchody měly zvýšit o 4,7 procenta. "Zvýšení u průměrného starobního důchodu představuje částku 597 korun," uvedlo ministerstvo práce v podkladech pro vládu. Z přidávané částky 270 korun poputuje do pevné výměry a zbytek do zásluhového procentního dílu. Ten se tak bude navyšovat o 3,4 procenta.

Ke své valorizaci všichni, kteří pobírají nějaký důchod, dostanou měsíčně ještě 300 korun. Ty poputují do pevné části. Celkem se tak pevný díl penze zvýší o 570 korun na 3270 korun.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) před nedávnem řekla, že průměrné přidání zhruba o 900 korun představuje "největší navýšení důchodů v historii". Celkem i s 300 korunami navíc se penze zvednou o 7,3 procenta. V roce 2008 tehdejší Topolánkova vláda zvedala důchody hned dvakrát, a to celkem o víc než osm procent. V prosinci 2001 se průměrná penze zvedla téměř o osm procent, v roce 1997 o víc než desetinu.

Vedle valorizace se od příštího roku o tisícikorunu zvýší ještě penze všem seniorům a seniorkám nad 85 let. Je jich téměř 200.000. Tito takzvaní starodůchodci odcházeli na odpočinek před třemi desetiletími s mnohem menšími částkami než dnešní penzisté. I po přepočítání mají důchod nízký.

Podle dřívějších údajů by zákonná valorizace měla příští rok vyjít asi na 24 miliard korun a přidání 300 korun všem asi na 11 miliard korun. Na tisícikorunu pro pětaosmdesátileté a starší by se mělo vydat přes dvě miliardy korun.

Výdaje na penze rostou každý rok. Letošní rozpočet ministerstva práce počítá s částkou 424,2 miliardy korun, příští rok by to podle návrhu mělo být 461,3 miliardy korun. Podle rozpočtového výhledu ministerstva financí by měl v příštích letech ale růst zpomalit, a to i přes přibývání seniorů, vyšší penze čerstvých důchodců, vyšší pevný díl, tisícikorunu měsíčně pro lidi nad 85 let a zákonnou valorizaci. V roce 2020 by se suma na penze měla meziročně zvednout zhruba o 23,75 miliardy, v roce 2021 asi o 20,66 miliardy. Navyšování výdajů má brzdit právě změna složení penze.