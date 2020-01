Průměrné ceny benzinu a nafty v ČR stoupají, na Nový rok skočily

Praha - Pohonné hmoty v Česku za poslední týden zdražily. Průměrná cena benzinu stoupla o deset haléřů na 32,17 koruny za litr, cena nafty vzrostla od minulé středy o dva haléře na 31,79 koruny. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny paliv sleduje. Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda upozornil na to, že na Nový rok zdražil benzin během 24 hodin nárazově nejvýrazněji za skoro pět let.

"Benzin Natural 95 zdražil ve středu ze dne na den o 25 haléřů na litr, nafta pak za jediný den hned o 20 haléřů na litr. V případě benzinu se jedná o nejvýraznější jednodenní zdražení za celé období od února 2015, tedy za posledních skoro pět let," uvedl Kovanda.

Novoroční růst cen benzinu a nafty "ze dne den" je podle něj v posledních letech poměrně obvyklým úkazem. "Prodejci pohonných hmot totiž k 1. lednu naráz upravují svůj ceník, snaží se využít obecnějšího zdražování či navyšování daní a poplatků v ekonomice, jež je s příchodem roku běžné, a navyšují své marže," dodal.

Nejvyšší ceny pohonných hmot z celé země jsou nadále na Vysočině, kde motoristé natankují nejprodávanější benzin Natural 95 v průměru za 33,01 Kč za litr. Stejné množství nafty tam stojí 32,49 koruny. Druhou nejvyšší cenu benzinu má Praha a v případě dieselu Plzeňský kraj.

Naopak nejlevnější paliva v zemi jsou na jihu Čech. Benzin vyjde v Jihočeském kraji v průměru na 31,60 koruny, nafta na 31,28 koruny.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 1. lednu (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 32,17 31,79 Praha 32,67 32,24 Jihočeský 31,60 31,28 Jihomoravský 32,40 32,06 Karlovarský 31,79 31,44 Královéhradecký 31,89 31,49 Liberecký 32,12 31,53 Moravskoslezský 31,83 31,59 Olomoucký 32,65 32,14 Pardubický 31,84 31,56 Plzeňský 32,37 32,27 Středočeský 32,39 32,07 Ústecký 31,66 31,36 Vysočina 33,01 32,49 Zlínský 32,19 31,59

Zdroj: CCS