Průměrná sazba hypoték v červnu nepatrně klesla na 6,30 procenta

Praha - Průměrná sazba hypoték na počátku června nepatrně klesla na 6,30 procenta z květnových 6,32 procenta. Vrátila se tak na dubnovou úroveň. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

Pod tuto úroveň klesla průměrná nabídková sazba od listopadu loňského roku pouze letos v březnu, kdy hypotéky v průměru zlevnily o deset bazických bodů na 6,27 procenta. "Hypoteční sazby se v červnu i přes drobné změny drží na podobných hodnotách. Minimálně do červnového jednání České národní banky neočekáváme nějakou změnu, a tak i nadále platí, že sazby budou spíše stagnovat,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,30 procenta klesla v červnu o 47 korun na 23.195 Kč. Ve srovnání se splátkou hypotéky v červnu 2021 je o téměř 7500 Kč vyšší. Růst sazeb ale za poslední rok zmírnil. Zatímco mezi červnem 2021 a červnem 2022 vzrostla průměrná měsíční splátka hypotéky o 6200 Kč, za poslední rok o 1269 korun.

Průměrné nabídkové sazby hypoték pro mladé do 36 let, tedy nad 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV), v uplynulém měsíci zlevnily nejvýrazněji. Největší pokles zaznamenaly hypotéky fixované na jeden rok, jejichž sazby klesly o 21 bodů na šest procent a jsou tak nejlevnější na trhu. Sazby hypoték s fixací na tři roky klesly o 14 bodů na 6,55 procenta a s fixací na pět a deset let o pět bodů na 6,26, resp. na 6,33 procenta.

Nejdražší zůstávají hypotéky s LTV do 80 procent fixované na jeden rok, které stagnují na 6,67 procenta. Sazby hypoték s fixací na pět let se snížily o pět bodů na 6,01 procenta a s fixací na deset let o čtyři body na 6,08 procenta. Hypotéky fixované na tři roky jako jediné zdražily, ale jen o jeden bod na 6,44 procenta.

"Hypoteční trh se pomalu začíná hýbat. Prvním důvodem je to, že i nadále se snižují ceny nemovitostí. Dalším faktorem, který se teprve na trhu projeví, je zrušení ukazatele hodnocení příjmů DSTI (tedy podílu zadlužení žadatele na jeho čistém příjmu) ze strany ČNB,“ dodal Sýkora. Poměr mezi celkovou výší měsíční splátky a čistým měsíčním příjmem žadatele o hypotéku (DSTI) nesměl od dubna 2022 překročit 45 procent a u žadatele mladšího 36 let 50 procent. ČNB s platností od 1. července tento limit zruší.

Hypoteční sazby ovlivňuje především výše základních úrokových sazeb ČNB. Bankovní rada ČNB bude opět rozhodovat o nastavení základních sazeb 21. června. Po květnovém zasedání guvernér ČNB Aleš Michl uvedl, že i na červnovém zasedání bude bankovní rada zvažovat vyšší sazby. Vzhledem k tomu, že guvernér ocenil snahu vlády o konsolidaci veřejných financí, by ČNB podle Sýkory k tomuto kroku nemusela přistoupit.