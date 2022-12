Průměrná sazba hypoték stoupla nepatrně na 6,34 procenta

Praha - Průměrná úroková sazba hypoték počátkem prosince činila 6,34 procenta a za poslední měsíc stoupla nepatrně o 0,03 procentního bodu. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu, který se od jara zpracovává podle nové metodiky na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

"Velmi drobnou korekci této nabídkové sazby má za následek úprava sazeb u jedné z menších bank. I nadále se tak můžeme bavit o stagnaci úrokových sazeb, za kterým stojí především Česká národní banka, která si i přes nátlak na úpravu sazeb nadále stojí za svými nedávnými prohlášeními," uvedl hypoteční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,34 procenta činí podle dat v prosinci 23.274 korun. V posledních 12 měsících rostla měsíční splátka v průměru o 550 korun měsíčně. "Výjimkou byly mírné poklesy v září a v říjnu, kdy výši sazeb ovlivnily slevové akce bank. Prosincová měsíční splátka tak s růstem o 46 korun v porovnání s nárůsty v posledním roce stagnuje," dodal Sýkora.

Úrokové sazby hypoték do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) zůstaly v prosinci beze změny pouze u fixací na pět let, a to na 6,07 procenta. Hypotéky s fixací na jeden a tři roky zdražily o 0,02 procentního bodu na 6,7, respektive 6,48 procenta. Nejvýrazněji, ale přesto stále nepatrně, se posunula sazba hypoték do 80 procent LTV fixovaných na deset let, a to o pět bazických bodů na 6,1 procenta, ukazují data.

Opačným směrem se vydaly sazby hypoték s LTV nad 80 procent, které jsou určené pro mladé do 36 let, a s fixací na tři a pět let. Sazba hypoték s tříletou fixací klesla o 0,02 procentního bodu na 6,72 procenta a s pětiletou fixací o 0,03 bodu na 6,31 procenta. Hypotéky nad 80 procent LTV fixované na tři roky přesto zůstávají nejdražší na trhu.

Základní úroková sazba ČNB zůstává od července, kdy se guvernérem stal Aleš Michl, beze změny. Jeho rétorika se ani v posledních týdnech nezměnila a sazby by mohly zůstat na sedmiprocentní úrovni i po prosincovém měnověpolitickém jednání, podotkl Sýkora. "Hypoteční sazby jsou s největší pravděpodobností na svém vrcholu a pokud se budou měnit, tak už jen asi v rámci kosmetických úprav způsobených jednotlivými bankami v rámci konkurenčního boje,“ odhadl Sýkora. Návrat k sazbám pod dvě procenta je podle něj spíše nereálný.