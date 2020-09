Průměrná mzda reálně klesla ve 2. čtvrtletí o 2,5 %

Praha - Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 0,5 procenta na 34.271 korun. Zaměstnanci tak dostávali v hrubém průměrně o 160 korun více než před rokem. Po zahrnutí růstu spotřebitelských cen výdělek ale reálně klesl o 2,5 procenta. Vyšší pokles zaznamenali statistici jen na konci roku 2013, kdy byl ale meziroční index zkreslen tehdejší daňovou úpravou. Dnes o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ). Za reálným poklesem mezd jsou podle analytiků opatření proti koronaviru.

Analytici pokles průměrné mzdy po zohlednění inflace očekávali, a to zejména kvůli dopadům šíření koronaviru i poměrně vysokému růstu spotřebitelských cen. Naposledy reálně mzdy klesly na konci roku 2013. Obecně navíc platí, že dvě třetiny zaměstnanců v ČR na průměrnou mzdu nedosáhnou.

"Mzdový vývoj byl vysoce diferencovaný, stejně jako vývoj počtu zaměstnanců, a závisel především na síle, s jakou dopadla na jednotlivá odvětví protiinfekční opatření," uvedl ČSÚ. Nejvýraznější propad byl v ubytování, stravování a pohostinství, kde se mzdy snížily o 11,8 procenta. Druhý nejhorší pokles mezd, o 5,7 procenta, byl v činnostech v oblasti nemovitostí. Ve zpracovatelském průmyslu, kde pracuje téměř 1,1 milionu zaměstnanců, klesla průměrná mzda o 4,9 procenta na 32.707 korun.

"Naopak ve zdravotní a sociální péči a ve vzdělávání mzdy vzrostly v průměru o 5,5 procenta," podotkl ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ Dalibor Holý.

Medián mezd, tedy střední hodnota mezd, ve druhém čtvrtletí meziročně klesl o 0,2 procenta na 29.123 korun. U mužů dosáhl 31.450 Kč a u žen 26.489 Kč. Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed hodnot mezd, takže polovina hodnot mezd je nižší než medián a druhá polovina vyšší. Osmdesát procent zaměstnanců tak pobíralo podle ČSÚ mzdu mezi 14.659 Kč a 56.263 Kč.

Proti předchozímu čtvrtletí činil pokles průměrné mzdy ve druhém čtvrtletí po očištění od sezonních vlivů 3,1 procenta.

Analytici: Za reálným poklesem mezd opatření proti koronaviru

"Druhé čtvrtletí bylo ve znamení omezení souvisejících s koronavirem, jež zasáhly jak výrobu, tak služby a obchod a v nich zaměstnané pracovníky. Z pohledu mzdového vývoje by mělo představovat pomyslné dno a třetí čtvrtletí letošního roku by již mělo přinést oživení růstu mezd s tím, jak se aktivita v ekonomice včetně pracovní doby začala postupně vracet k normálu," uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč.

Na výsledek mělo vliv především krácení mezd v důsledku překážek na straně zaměstnavatele, doplnil analytik ČSOB Petr Dufek. Firmy omezující provoz poslali své pracovníky domů za nižší mzdu. Potvrzují to jak čísla z odvětví jako je ubytování a stravování (pokles o 11,8 procenta), tak samotný zpracovatelský průmysl, kde mzdy propadly téměř o pět procent. Za méně se pracovalo i v realitách, kultuře, finančnictví a obchodě. Naproti tomu platy rostly především ve veřejném sektoru. Ve školství a zdravotnictví o 5,5 procenta a ve veřejné správě o 5,1 procenta, podotkl.

"Pokles v průměrné mzdě, který vidíme ve statistikách, je podstatně menší, než jaký byl skutečný dopad koronavirových škrtů ve firmách na peněženky zaměstnanců," uvedla expertka na řízení lidských zdrojů v PwC Andrea Palánová. Firmy spíše než mzdy škrtaly bonusové složky, benefity a příspěvky, které se ve statistikách neprojeví, dodala.

V letních měsících se sice začala ekonomika vracet do normálních kolejí, prostor k růstu mezd je ovšem velmi omezený, upozornil analytik Deloitte David Marek. Firmy spíše hledají prostor ke snižování nákladů v situaci, kdy je poptávka z domova i zahraničí stále znatelně oslabena.

Navzdory tomu, že propad mezd ve druhém čtvrtletí byl tažen některý jednorázovými faktory, je obecně zřejmé, že dosavadní svižný růst mezd předešlých let příchodem koronavirové krize skončil, uvedl analytik ING Bank Jakub Seidler. Za letošní rok předpokládá růst mezd kolem tří procent. A ani v příštím roce by dynamika mezd neměla výrazněji zrychlit, ačkoli do finálního čísla opět promluví případný růst minimálním mzdy a růst platů ve veřejném sektoru, dodal.