Průměrná doba u televize na Štědrý den stoupne na 6,5 hodiny

Praha - Průměrná doba sledování televize o Štědrém dnu vzroste proti zbytku roku o 2,5 hodiny na 6,5 hodiny. Televizi si 24. prosince zapne v průměru 82 procent českých televizních diváků starších čtyř let. Vyplývá to z údajů společnosti Atmedia, která zastupuje kolem 30 televizních stanic.

Sledování televize na Štědrý den je podle vedoucího analýz a marketingu Atmedia Pavla Müllera oblíbenou činností u všech věkových skupin televizních diváků, výjimkou nejsou ani mladší generace. Například v uplynulých třech letech si televizi 24. prosince zapnulo v průměru 65 procent diváků ve věku 15 až 24 let a jejím sledováním trávili přes 3,5 hodiny.

"Ještě vyšší čísla vidíme u diváků ve věku 25 až 34 let. Před obrazovkami tráví aspoň část Štědrého dne 73 procent z nich a televizi sledují téměř 5,5 hodiny. Ti, kteří mají děti, dokonce téměř 6,5 hodiny. Nejvíce času tráví na Štědrý den sledováním televize diváci ve věku 55 až 64 let. V posledních třech letech to bylo v průměru přes sedm hodin," dodal Müller.

Vysoké televizní sledovanosti dosahují během Štědrého dne také tematické televizní stanice. Například v loňském roce si aspoň jeden z těchto kanálů zapnulo přes 2,2 milionu televizních diváků ve věku od čtyř let, což bylo v porovnání s celoročním průměrem o 51 procent více.

Vedle Štědrého dne patří ke dnům s nejvyšší sledovaností v roce pravidelně také Boží hod vánoční a svátek svatého Štěpána. V posledních třech letech si 25. a 26. prosince zapnulo televizi v průměru 76 procent televizních diváků a jejím sledováním trávili téměř 5,5 hodiny denně. Podobně vysokou televizní sledovanost mají téměř každý rok také silvestr a Nový rok.

Zatímco vánoční svátky, silvestr a Nový rok patří prakticky pravidelně k deseti dnům s nejvyšší sledovaností v roce, zbývající polovinu žebříčku obsazují každý rok odlišná data. Obvykle jde o lednové a únorové dny, kdy bývá televizní sledovanost obecně velmi vysoká. Výjimkou byl rok 2020, kdy hned čtyři místa v žebříčku deseti nejsledovanějších dnů v roce obsadily tři březnové a jeden dubnový datum, což není obvyklé. Za vysokou televizní sledovaností v tyto jarní dny stála celosvětová pandemie covid-19 a vyhlašování opatření proti jejímu šíření.