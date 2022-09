Průměrná cena školních obědů pro patnáctileté se zvedla na 35,15 Kč

Praha - Cena školních obědů pro děti starší 15 let se od září zvedla proti loňsku až o čtyři koruny na průměrných 35,15 koruny. Vyplývá to z ankety, kterou udělal portál Jídelny.cz a do které se zapojilo 141 zařízení. Podle výsledků ankety nabízí patnáctiletým obědy v rozmezí 35 až 36 korun kolem 27 procent stravovacích zařízení. Nejmladší školáci se naobědvají většinou za 24 až 34 korun.

Kvůli rostoucím cenám potravin a energií rostly ceny školního stravování už v předešlých měsících. Zatímco na začátku minulého školního roku se ceny obědů pohybovaly většinou v rozmezí 28 až 31 korun, v zimě se zvýšily na zhruba 30 až 33 korun, řekl již dříve vedoucí portálu Jídelny.cz Pavel Ludvík. Na konci minulého školního roku nebo v době školních prázdnin avizovala řada jídelen další zdražení od září. V ČR bylo podle statistik ministerstva školství loni 8728 zařízení školního stravování.

Podle ankety portálu Jídelny.cz teď průměrná cena školního oběda pro patnáctileté činí 35,15 koruny. Jídlo za nejvýše 30 korun má devět procent zařízení, v rozmezí 31 až 32 korun 15 procent a za 33 až 34 korun 17 procent. Nejčastěji žáci či studenti hradí 35 či 36 korun. Stravu za tuto cenu připravuje 27 procent školních jídelen. Dalších 11 procent má obědy za 37 až 38 korun a 17 procent za 39 až 40 korun. Víc než 40 korun za stravu vyžadují od patnáctiletých žáků čtyři procenta jídelen.

Většina dětí ve věku 11 až 14 let podle ankety může ve škole obědvat za 28 až 36 korun. Sedmiletí až desetiletí se ve škole najedí zpravidla za 24 až 34 korun.

Tříleté až šestileté děti, které chodí do mateřských škol, mají nyní celodenní stravování v průměru za 43,40 koruny. Loni ho podle portálu nabízely tři čtvrtiny školek za 35 až 40 korun. Nyní se do 38 korun vejde 13 procent jídelen. Nejvíc, a to 23 procent, jich má stravné v rozmezí 39 až 40 korun. Dalších 18 procent nabízí stravování na celý den za 43 až 44 korun.

Za zdražováním stravy nejsou podle Ludvíka pouze zvedající se ceny potravin. "Na cenách přesnídávek, obědů i svačin se podílí také velikost jídelny, struktura její nabídky, situace v regionu a hlavně schopnost vedoucí nakupovat potraviny s rozmyslem a umět sestavit vhodný jídelníček," uvedl. Již dříve poukázal na to, že šetřit pro jídelny není snadné, protože musí splňovat požadavky pro výživu podle předpisů.

Nezisková organizace Women for Women v létě upozornila, že kvůli zdražování v uplynulém školním roce výrazně vzrostl zájem o školní obědy zdarma. Počet dětí, kterým je díky svému projektu poskytuje, stoupl o zhruba 3000 na 12.700. Organizace poskytuje pomoc prostřednictvím základních škol, jejichž učitelé s řediteli mají na starosti vytipování potřebných dětí. Ministerstvo školství dalo letos na program dotaci 60 milionů korun. Tato částka ale podle organizace nezaplatí celkovou potřebu, další peníze proto čerpá od dárců.