Brusel - Rozhovory o brexitu mezi britskou premiérkou Theresou Mayovou a vrcholnými představiteli Evropské unie budou pokračovat poté, co čtvrtečními jednání v Bruselu nepřinesla průlom v patové situaci. Lídr britské opozice Jeremy Corbyn zároveň v dopise Mayové vytyčil pět požadavků, jejichž splnění by vedlo k podpoře Labouristické strany pro vládní brexitovou dohodu.

Další kolo jednání o podmínkách britského odchodu z EU mají v pondělí ve Štrasburku zahájit britský ministr pro brexit Stephen Barclay a hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier. S předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem se má premiérka Mayová znovu setkat do konce února.

Kromě Junckera ve čtvrtek Mayová jednala také s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim a s koordinátorem EP pro brexit Guyem Verhofstadtem. Lídrům EU prý prezentovala stanovisko, že je nutné učinit právně závazné změny v "rozvodové" dohodě kvůli výhradám britských poslanců k tzv. irské pojistce. "Nebude to snadné," přiznala Mayová, zároveň prohlásila, že britský odchod z EU zajistí "načas". Země má podle dosavadních plánů z unie odejít 29. března.

Změny v dohodě o podmínkách brexitu, jejíž součástí je i pojistka o zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem, EU od jejího listopadového dokončení odmítá. Juncker dnes tento postoj Mayové zopakoval, vyjádřil však ochotu jednat o úpravách politického prohlášení formulujícího představy o budoucích vztazích EU s Británií. "Žádný průlom není na dohled. Jednání budou pokračovat," konstatoval později na twitteru Tusk.

Podle společného prohlášení Mayové a Tuska se budou nové rozhovory soustředit na hledání řešení, "které by získalo co nejširší podporu v britském parlamentu a respektovalo zásady dohodnuté Evropskou radou". Mluvčí britské premiérky označila za předmět nadcházející schůzky ministra Barclaye s Barnierem alternativní ujednání k současné irské pojistce.

Na britské scéně ve čtvrtek nejvýznamnější vývoj přinesl dopis Corbyna Mayové, v němž lídr labouristů formuloval kritéria pro podporu vládního brexitového plánu. Hlavním z pěti bodů je souhlas s "trvalou a všeobecnou" celní unií s EU i po brexitu. Takovéto nastavení budoucích vztahů premiérka od počátku vyjednávání o brexitu odmítá. Donald Tusk ale podle informací britských médií s Mayovou o labouristickém návrhu hovořil jako o "slibné" možnosti.

Po čtvrtku je také jasné, že nové kolo diskusí o brexitu v dolní komoře britského parlamentu začne 14. února. Andrea Leadsomová, která organizuje agendu vlády v Dolní sněmovně, dnes představila rozvrh pro příští týden a na čtvrtek je v něm naplánovaná "debata o usnesení týkajícího se vystoupení Spojeného království z EU".

Mayová v lednu slíbila, že do 13. února poslancům předloží upravenou verzi rozvodové dohody, anebo, pakliže se jí nepodaří změny vyjednat, plán dalšího postupu, do něhož budou moci poslanci zasahovat. Samotné další hlasování o dohodě s EU ale může přijít na řadu až později. Deník The Daily Telegraph s odkazem na vládní zdroje napsal, že kabinet hlasování plánuje až na týden od 25. února, kdy bude do stanoveného data brexitu zbývat už jen měsíc.