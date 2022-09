Pruhy pro autobusy MHD v Praze budou moci nově jezdit skútry a motorky.

Praha - Vyhrazenými jízdními pruhy pro autobusy MHD v hlavním městě by mohli nově začít jezdit skútry a motocykly. Vedení Prahy zaslalo záměr na silniční správní úřad. Nové pravidlo by mohlo začít platit od začátku příštího roku. Novinářům to dnes řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Kromě autobusů MHD vyhrazenými pruhy jezdí rovněž vozy záchranářů a mohou je využívat také vozy taxi.

"Udělali jsme to hlavně s důrazem na to, že si myslíme, že je vhodná podpora skútrů. Je nebezpečné, když jede mezi auty. Nevidím, že by toto opatření jakkoliv narušilo provoz integrovaného záchranného systému a autobusů MHD pruhy," řekl Scheinherr.

Změnu musí projednat dotčené orgány. Silniční správní úřad záměr podle náměstka už vyvěsil na úřední desku. "Já očekávám, že by změna mohla začít platit na začátku příštího roku," dodal.

V hlavním městě je kolem 40 kilometrů pruhů vyhrazených pro MHD. Pruhy využívají rovněž policisté, strážníci, záchranáři nebo taxikáři. Na některých místech jsou určeny rovněž cyklistům.