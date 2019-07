Průdková byla na ME horských kol ve sprintu čtvrtá

Brno - Bikerka Barbora Průdková neobhájila na domácí trati v Brně bronz z mistrovství Evropy ve sprinterské disciplíně eliminátor, který si vyjela loni ve Štyrském Hradci. Ve čtyřčlenném finále byla poslední. Monika Kučerová skončila šestá, shodně sedmou příčku obsadili Tomáš Fláma a Lucie Veselá. Evropskými šampiony se stali Francouz Hugo Briatta a Italka Gaia Tormenaová.

Třiadvacetiletá Průdková toužila před českými diváky zkompletovat medailovou sbírku ze sprintu. Vedle loňského bronzu má na kontě i stříbro z italského Darfo Boario Terme, na které dosáhla před dvěma lety.

Přes neúspěšnou obhajobu medaile u ní převažovala spokojenost. "Je to sice 'brambora', ale sezona, kterou zatím mám, není úplně bůhví co. Za každý takový větší úspěch jsem tedy ohromně ráda. Jsem maximálně spokojená, že jsem se dostala do finále," řekla Průdková novinářům.

V odpolední kvalifikaci zajela osmý čas, skvělou jízdu pak předvedla především v semifinále, kdy za první Španělkou Magdalenou Duranovou v těsném boji o druhé postupové místo udržela za zády Němku Marion Frombergerovou, vítězku kvalifikace.

Ve stejné jízdě skončila čtvrtá Monika Kučerová, ve druhém semifinále byla Lucie Veselá rovněž poslední. V jízdě o páté až osmé místo ale za sebou obě nechaly právě Frombergerovou. Stejně jako Kučerová s Veselou dopadl v semifinále i Tomáš Fláma.

"Na to, že je to můj první reprezentační výjezd, tak jsem spokojený. Ti, co byli ve velkém finále, jeli úplně jinou ligu. Je pravda, že ještě ve stoupání jsem se v tom semifinále dostával před ně, ale za asfaltovou cestou, jak jsem je předjížděl, jsem najel do blbé stopy na štěrk a zase jsem se propadal, což bylo asi rozhodující," uvedl Fláma.

"Bylo to i hodně o startu. Těžko se tu předjíždí, zvlášť když proti sobě máte světové jezdce. Je to ale pro mě celkově příjemné překvapení. A také cenné zkušenosti, co jsem nasbíral," pochvaloval si Fláma.

Dramatické mužské finále se rozhodlo až v posledních metrech, kdy Briatta těsně předčil krajana Titouana Perrina Ganiera. Triumf francouzských barev završil bronzem loni druhý Lorenzo Serres, čtvrtý byl Němec Felix Klausmann.

Během víkendu jsou na programu na trati v Pisárkách klání v olympijské disciplíně cross country. Závodníci elitní ženské i mužské kategorie se na start postaví v neděli.

Výsledky mistrovství Evropy horských kol

Eliminátor:

Muži: 1. Briatta, 2. Perrin Ganier, 3. Serres (všichni Fr.), 4. Klausmann (Něm.), ...7. Fláma, 10. Bedrník, 22. Stloukal, 25. Prudek, 28. Hudeček (všichni ČR).

Ženy: 1. Tormenaová (It.), 2. Clauzureová (Fr.), 3. Duranová (Šp.), 4. Průdková, ...6. Kučerová, 7. Veselá, 10. Havlíková, 20. Czeczinkarová, 21. Tvarůžková (všechny ČR).