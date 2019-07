Průdek skončil na ME mezi bikery do 23 let osmnáctý

Mistrovství Evropy v cross country horských kol v Brně, 28. července 2019 v Brně. V kategorii do 23 let zvítězil Vlad Dascalu (na snímku) z Rumunska.

Mistrovství Evropy v cross country horských kol v Brně, 28. července 2019 v Brně. V kategorii do 23 let zvítězil Vlad Dascalu (na snímku) z Rumunska. ČTK/Šálek Václav

Brno - Český biker Matěj Průdek dojel na mistrovství Evropy horských kol v Brně mezi muži do 23 let v disciplíně cross country osmnáctý. Titul získal Rumun Vlad Dascalu.

Průdek se během závodu neustále probíjel dopředu a v jednu chvíli měl na dosah první desítku. Nakonec mu chyběly síly. "Chtěl jsem být alespoň do patnáctky, což nevyšlo, ale bylo to alespoň lepší než doposud. V jednu chvíli se mi jelo opravdu dobře a v té patnáctce jsem byl, ale pak už to nebylo vůbec dobré," přiznal Průdek.

"Poslední kolo už jsem nemohl, začala mě bolet záda a byl jsem rád, že jsem ho vůbec objel. Chybí mi ještě o něco větší vytrvalost. Je tady pěkná, ale zároveň rychlá trať, člověk si tu moc neodpočine," dodal.

Závod nevyšel favorizovanému Dánovi Simonu Andreassenovi, který bojoval s dýchacími obtížemi, v polovině odpadl z vedoucí skupinky a skončil s takřka pětiminutovým mankem na vítěze až patnáctý. Dascalu vyhrál o minutu před Švýcarem Filippem Colombem, bronz získal Němec Maximilian Brandl.

Šampionát na trati v Pisárkách uzavřou závody elitních kategorií. V poledne odstartují boj o evropské medaile ženy, v 15 hodin pak muži, přičemž Ondřej Cink patří mezi hlavní favority.

