Prudce rostoucí ceny plynu a elektřiny zdražily pěstitelské pálení

Samotišky (Olomoucko) - Prudce rostoucí ceny energií letos zdražily pěstitelské pálení, jelikož účty za plyn a elektrickou energii tvoří hlavní část provozních nákladů palíren. Například pěstitelská pálenice v Samotiškách u Olomouce zvýšila cenu vypálení litru stoprocentního alkoholu o 20 korun. "Přiblížila se 400 korunám. Litr padesátiprocentního alkoholu tak stojí nějakých 200 korun," řekl ČTK majitel pálenice v Samotiškách Josef Jašek.

"Bez plynu nic neuvaříme a veškeré naše ceny se odvíjí právě od cen energií. Vždy zdražujeme podle toho, jak nám dodavatelé energií cenu nastaví. Může se stát, že se ceny bude upravovat i během roku," uvedl Jašek, podle kterého zákazníci zvýšení cen většinou chápou. "Občas se zeptají, ale většinou to neřeší, protože cena padesátiprocentního lihu vzrostla o nějakých 12 korun. Na deseti litrech to udělá 120 korun, což není až tak zlé," podotkl Jašek.

Pálenice v Samotiškách zahájila sezonu na začátku července, kdy v kotli skončily ovocné kvasy z třešní. Postupně je vystřídají meruňky, jablka, hrušky a švestky. "Doděláváme pozdní třešně a u nich je kvalita i výtěžnost celkem dobrá. Ani s meruňkami to nevypadá špatné, zákazníci jsou zatím spokojení," uvedl Jašek, podle kterého letošní úroda by při pohledu na obsypané ovocné stromy mohla být slušná.

Lidé v posledních letech s objednávkou pálení ale čekají na poslední chvíli. "Objednávky předem nějaké jsou, ale není jich tolik jako dříve. Ovoce na zahradách je vidět, takže lidé určitě přijdou. Máme celkem velkou kapacitu pálenice a nebude problém zákazníky uspokojit," podotkl Jašek, podle kterého úroda ovoce pravidelně kolísá a hubené roky střídá velmi dobrá úroda, kdy pálenice v Samotiškách jede měsíce na plnou kapacitu od časného rána do pozdních večerních hodin.

Pěstitelská pálenice v Samotiškách ročně vyrobí několik tisíc litrů alkoholu a její produkce je stabilní. Epidemie koronaviru ale podle Jaška v posledních dvou letech výrazně změnila zvyky zákazníků. "Dříve při pálení u nás v klidu poseděli u klobásek. Dnes přivezou kvas, chvíli si popovídají a přijedou až pro hotovou pálenku," podotkl Jašek.

Sezona je v plném proudu i v ostatních pěstitelských pálenicích, kterých celníci v kraji evidují a kontroluji zhruba osm desítek, což je více než 16 procent z celkového počtu pálenic v ČR. Podle Jaška je riziko pokoutného pálení alkoholu i v době rostoucích cen této služby a všudypřítomné inflace malé. "Z domácího pálení strach nemám. Je to časově velmi náročný proces. Když si to lidé spočítají, tak si řeknou, že jim to za to nestojí," míní Jašek.