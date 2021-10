Průběžné výsledky naznačují historický volební neúspěch KSČM

Praha - Lídryně pražské kandidátky KSČM Marta Semelová se domnívá, že by komunisté měli být více vidět mezi lidmi a být skutečně srozumitelní. Řekla to novinářům po svém příchodu do volebního štábu v sídle komunistů v ulici Politických vězňů v Praze. Průběžné volební výsledky naznačují volební neúspěch KSČM. Aktuální data ukazují, že strana pravděpodobně poprvé zůstane mimo Sněmovnu. Po sečtení dvou třetin okrsků hnutí byla KSČM pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny se 3,97 procenta.

Bývalá komunistická poslankyně a pražská zastupitelka řekla, že je třeba rozebrat, nakolik straně uškodila tolerance vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). "Je pravda, že podle některých názorů nám ten podíl ublížil, ale na druhou stranu by bez nás asi těžko došlo k valorizaci důchodů, navýšení mezd a nakonec i k náhradnímu výživnému pro matky a samoživitelky," podotkla.

I v případě, že se KSČM nedostane do Sněmovny, bude podle ní "pokračovat v práci mezi lidmi. "Na řadě míst v České republice v místních zastupitelstvech jsou naši zastupitelé, jsme v kontaktu s odbory a řadou asociací. Špatný výsledek voleb by pro nás byl ponaučením, abychom si řekli, co děláme špatně," konstatovala.

Na podporu případné menšinové vlády v KSČM nepanuje nejednoznačný názor. "Záleželo by samozřejmě na tom, jak by menšinová vláda prosazovala náš program. Ten je pro nás nejdůležitější," podotkla k této možnosti.

Letos v květnu rozhodl ústřední výbor strany, že mimořádný sjezd KSČM, na kterém by strana ještě před nadcházejícími volbami zvolila nové vedení, se neuskuteční, předseda Vojtěch Filip tedy stranu dovedl až do voleb. Letos v září řekl, že na sjezdu strany po volbách 23. října už nebude kandidovat na předsedu. Odpůrci současného vedení prosadili konání mimořádného volebního sjezdu dva týdny po sněmovních volbách. Komunisté řádný sjezd posunuli na polovinu května příštího roku.

Dnešní plánované jednání výkonného výboru komunistů tedy vedení strany řešit nebude. "Myslím, že mezi kandidáty je spousta rozumných lidí schopných dát straně novou šťávu, abychom byli viditelní a odrazili se od těch nižších procent," řekla k volebnímu sjezdu 23. října Semelová.