Průběžné sčítání hlasů pro prezidenta Peru otočil levicový kandidát, zatím těsně

Lima - Jen 25.400 hlasů dělí dva kandidáty z nedělního druhého kola prezidentských voleb v Peru po sečtení 94 procent volebních okrsků. O vítězi rozhodne venkov, kde jde sčítání pomaleji a kde má víc příznivců levicový učitel Pedro Castillo (51), který už také výsledek v průběhu sčítání otočil ve svůj prospěch. Sečteny ale nejsou ani výsledky ze zahraničí, kde Peruánci preferují spíš pravicovou kandidátku Keiko Fujimoriovou (46).

Konečný výsledek hlasování, v němž se utkali dva kandidáti ze zcela opačných konců politického spektra, může být znám až za několik dní, napsal deník El País. Po sečtení 94 procent je rozdíl nepatrný. Zpočátku vedla o několik procentních bodů Fujimoriová, nyní ji předběhl Castillo, který má 50,07 procenta. Dcera uvězněného autoritářského exprezidenta Alberta Fujimoriho, vyšetřovaná kvůli praní špinavých peněz a korupci, má v této fázi sčítání 49,92 procenta hlasů.

K volebním urnám přišlo v neděli v Peru 76 procent voličů, zatímco v prvním kole v dubnu to bylo 70 procent. Tehdy překvapivě do druhého kola postoupil Castillo. Fujimoriová je v konečném souboji o nejvyšší úřad v zemi už potřetí, v letech 2011 a 2016 jen těsně prohrála.

Těsný výsledek voleb může v této jihoamerické zemi spustit vlnu demonstrací, už v neděli v noci vyzval Castillo své přívržence, aby vyšli pokojně do ulic a "dohlédli na to, aby byl započten každý hlas a dodržena demokracie". Fujimoriová vyzvala ke klidu a k vyčkání na konečné výsledky.

Podle analytiků se jen málokdy v peruánské historii utkali ve druhém kole prezidentských voleb tak zcela odlišní kandidáti. Fujimoriová prosazuje ekonomiku volného trhu, její názory ale někteří označují až za krajně pravicové. Je také dcerou exprezidenta Fujimoriho, odsouzeného k 25 letům vězení za porušování lidských práv. I pro ni prokuratura žádá 30 let vězení za praní špinavých peněz a korupci. Pokud vyhraje a 28. července se stane první ženou v čele Peru, stíhání vůči ní bude pozastaveno.

Castillo je radikálně levicový politik a učitel základní školy, který se dostal do širšího podvědomí v roce 2017, kdy vedl stávku učitelů za vyšší platy. Voliče si získal slibem výrazné změny, kterou shrnul do volebního hesla "už žádní chudí v bohaté zemi". Castillo, který vystupuje i proti potratům, homosexuálním sňatkům či eutanazii, v kampani také slíbil nová pravidla pro nadnárodní těžební společnosti a nastínil možnost znárodnění těch, které nové podmínky nepřijmou. Chce též referendum o změně ústavy, která by dala větší úlohu státu v řízení hospodářství.

Podle některých může vítězství Castilla z Peru udělat podobně autoritářský režim, jakým je Kuba či Venezuela. I proto v kampani podpořil Fujimoriovou peruánský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu Mario Vargas Llosa, který volby označil za nejdůležitější v historii země, či venezuelský opoziční lídr Leopoldo López.

Peru, které má asi 33 milionů obyvatel, mělo od posledních prezidentských voleb v roce 2016 čtyři prezidenty. Tehdejší volby vyhrál Pedro Pablo Kuczynski, který jen těsně porazil právě Fujimoriovou. Ta ale získala většinu v parlamentu a snažila se o sesazení Kuczynského, který v roce 2018 těsně před hlasováním o sesazení kvůli podezření z korupce rezignoval. Nahradil ho viceprezident Martín Vizcarra, jehož parlament sesadil loni v listopadu a jehož nahradil šéf parlamentu Manuel Merino. Ten ale záhy též odstoupil po masových protestech v ulicích. Novým šéfem parlamentu, a tudíž i prezidentem se pak stal poslanec Francisco Sagasti.