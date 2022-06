Prskavec začal na SP v Tacenu druhým místem v kvalifikaci

Tacen (Slovinsko) - Kvalifikaci v třetím závodu Světového poháru ve vodním slalomu ve slovinském Tacenu zvládlo jedenáct z dvanácti českých lodí. Do víkendového semifinále nepostoupila pouze osmnáctiletá kanoistka Adriana Morenová při své premiéře v elitním seriálu.

Kajakáři si zajistili postup hned z první jízdy. Olympijský vítěz Jiří Prskavec skončil druhý za Italem Giovannim de Gennarem, Vít Přindiš byl šestý a Ondřej Tunka obsadil 25. místo.

Prskavec si pochvaloval trať, která je kvůli nízkému stavu vody zkrácená a má pouze 18 branek. "Úplně jsem nevěděl, co od trati čekat. Máme to o dobrých 30 až 40 metrů kratší. Trať se mi opravdu moc líbila, protože je to zamotané, pořád se něco děje a není tam prostor to hnát dopředu. Člověk to musí přesně trefovat a využívat vody. Moc jsem si to užil," uvedl druhý muž průběžného pořadí Světového poháru v tiskové zprávě.

Mezi kajakářkami postoupila z první jízdy Barbora Valíková. Tereza Fišerová a Veronika Vojtová musely opravovat. Na kanoi uspěly v první kvalifikační jízdě Fišerová a Martina Satková, která je v čele seriálu. "Zkrácená trať mi nevadí,. Konečně je to kolem 94 sekund, co jezdí normálně kajakáři, tak si to tady aspoň zkusíme my, holky singlířky," řekla Satková.

V kvalifikaci kanoistů skončil pátý Jan Větrovský, který v Tacenu zastoupil Václava Chaloupku, jenž se rozhodl raději trénovat před obhajobou titulu na červencovém mistrovství světa v Augsburgu. "Posledních pár týdnů se cítím velice dobře. Cítím, že mám velkou formu, a věřím, že to tady prodám," řekl Větrovský. Z opravné jízdy postoupili stříbrný olympionik z Tokia Lukáš Rohan a Adam Král, jenž nahradil Vojtěcha Hegera.

V sobotu jsou v Tacenu na programu závody na kajaku, v neděli pojedou kanoe.