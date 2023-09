Prskavec vypadl na MS v kvalifikaci na kánoi, v níž debutoval

Londýn - Do semifinále mistrovství světa ve vodním slalomu v kategoriích C1 postoupilo pět ze šesti českých lodí. V dnešní kvalifikaci v Londýně vypadl jen olympijský vítěz na kajaku Jiří Prskavec, který na kánoi na světovém šampionátu debutoval. Nejlépe si v kvalifikaci vedla kanoistka Gabriela Satková, jež byla osmá v první jízdě.

Nezastavil ji ani dotek hned v úvodu. "Myslím, že mě trošku rozhodil vítr. I když jsem věděla, že bude foukat, tak jsem si nepohlídala špičku a hned první bránu jsem šťouchla. Pak jsem se snažila trochu zkoncentrovat, ale nebylo to ono. Přišlo mi, že jsem byla v takovém zvláštním módu. Něco mezi závoděním a tím, že jsem se úplně nesoustředila. Doufám, že to na semifinále víc poladím," uvedla v nahrávce pro média.

Z první jízdy postoupila ještě Tereza Kneblová, která obsadila 17. příčku. Naopak Tereze Fišerové čas na postup nestačil a musela do druhé jízdy. Tam byla o více než sekundu rychlejší než napoprvé a obsadila 6. příčku. Před ní skončily mimo jiné hvězdná Australanka Jessica Foxová a mistryně světa z roku 2021 a vítězka letošních Evropských her Elena Liliková z Německa, které rovněž postoupily až na druhý pokus.

Fišerová se potýkala se silným větrem, který dnes na olympijském závodišti v Lee Valley foukal. "Bylo to dost psychicky i fyzicky náročné. V první jízdě se mi jelo dobře, ale bohužel tam přišly dvě velké chyby. Druhá jízda byla o něco lepší, zajela jsem to tak, jak jsem chtěla. Nicméně ty nervy, aby ty branky nefoukaly, byly veliké. Modlila jsem se, ať do mě ta tyčka nenafoukne a ten šťouch mě nestojí postup," líčila.

Napoprvé neuspěl žádný český kanoista. Předloňský mistr světa Václav Chaloupka i stříbrný olympijský medailista z Tokia Lukáš Rohan to napravili ve druhé jízdě, kdy obsadili druhou a pátou příčku.

Chaloupka litoval, že si závodní den v nevlídném počasí o několik hodin prodloužil. "Měl jsem v pohodě na to postoupit z první jízdy, cítil jsem se před ní fakt dobře. O to víc mě mrzelo, že to neklaplo. Na druhou jízdu jsem si věřil. Přestože jsem byl hodně nervózní, tak jsem to ustál," řekl.

Rohan popisoval, že silný vítr vychyloval tyčky ohraničující branky o několik centimetrů, což závod výrazně komplikovalo. "V první jízdě jsem měl fakt smůlu na vítr. S oběma jízdami jsem spokojený. Měl jsem dvě čisté jízdy, to se mi snad letos nepovedlo. Myslím si, že ta druhá jízda nebyla o tolik lepší, jenom tolik nefoukalo, a ten rozdíl byl tři a půl sekundy," dodal.

Prskavec ve své doplňkové disciplíně skončil ve druhé kvalifikační jízdě na jedenácté, tedy první nepostupové pozici. Měl dvě trestné sekundy za dotek devatenácté branky, od semifinále ho dělilo 31 setin. Nenaváže tak na čtvrté místo z Evropských her, kde na kánoi na velké akci startoval poprvé. "Jsem smutnej. Dneska jsem věděl, že ta jízda musí být hodně dobrá, protože trať mi extrémně neseděla. Byla hodně jednoduchá. Bylo to hodně pádlovací, což je na singlu pořád moje největší slabina," řekl.

Ve čtvrtek ho stejně jako Fišerovou čeká kvalifikace na kajaku, kde se k nim připojí další čtyři české lodě včetně obhájce světového titulu Víta Přindiše.