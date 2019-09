Prskavec v Praze zaútočí na celkový triumf v SP

Praha - V Praze od pátku do neděle vyvrcholí Světový pohár ve vodním slalomu. Závody elitního seriálu se na kanále v Troji konají pravidelně, ale finálový podnik bude zdejší trať hostit poprvé. Kajakář Jiří Prskavec bude útočit na obhajobu celkového vítězství. Na závěr programu se v neděli uskuteční mistrovství světa v kajakkrosu.

Prskavec je po třetím místě z Markkleebergu v čele průběžného pořadí se 199 body a má náskok 21 bodů před druhým Peterem Kauzerem ze Slovinska. Průběžná třetí příčka patří se 152 body vítězi z minulého týdne z Markkleebergu Vítu Přindišovi.

Ve finále SP se ale rozdělují dvojnásobné body, vítěz jich dostane 120. "První krok bude, abych se dostal do finále, pak už bude šance velká. Ti, co jsou druhý a třetí, byli loni v Troji první (Kauzer) a druhý (Přindiš) na mistrovství Evropy," hodnotil své vyhlídky Prskavec. Ve třech ze čtyř pohárových závodů byl na stupních vítězů, jen v Bratislavě skončil čtvrtý.

Letošní evropský šampion Přindiš se do popředí celkového pořadí SP propracoval po 38. místě v úvodním podniku v Londýně. "Kdyby mi po Londýně někdo řekl, že se dostanu do boje o celkové umístění, tak bych mu nevěřil. Myslím, že na Jířu to ani náhodou nebude stačit. Jířa tady v Troji jezdí perfektně. Kdybych byl do třetího celkově, tak byl byl rád," řekl předloňský vítěz SP.

Mezi kajakářkami bude pozornost upřena na Amálii Hilgertovou, která letos vyhrála seniorské ME a získala světový titul v kategorii do 23 let. "Už jsem dost unavená, sezona je pro mě dlouhá. Je těžké to udržet hlavou, když nejdůležitější závody jsou na konci. Ráda bych zakončila úspěšnou sezonu dalšími úspěšnými závody. Snad to vydržím," uvedla čerstvě dvaadvacetiletá závodnice před domácím finále SP a mistrovstvím světa, které bude na konci září. "U mě to bude asi velká bitva s mojí hlavou. Já jsem spíš mentálně unavená, než že bych to fyzicky nezvládala. S tím se bojuje těžko," dodala.

Hilgertová pojede také MS v kajakkrosu, které začalo už ve středu kvalifikací. Vyřazovací jízdy se pojedou v neděli. "Já tomu moc velkou váhu nepřikládám. Beru to jako odreagování od kajaku, který jezdím každý rok na slalomce," řekla bronzová medailista z MS v kajakkrosu v roce 2017. V kvalifikaci skončila třetí těsně před krajankou Veronikou Vojtovou.

Podobný přístup ke kajakkrosu má Přindiš. "Stoprocentní priorita je slalom, ale kajakkros jsem už párkrát jel. Netrénoval jsem na to, ale připravil jsem se na to materiálně. Je fajn, že je to až v neděli a nebude to kolidovat se slalomem," řekl. Z českých reprezentantů se na kajakkros chystá ještě Vavřinec Hradilek, předloňský mistr světa v této disciplíně.

Finále Světového poháru začne v pátek kvalifikacemi všech kategorií. V sobotu pojedou semifinále a finále kanoisté a kajakářky, rovnou finále se uskuteční v kategorii smíšených deblkanoí. V neděli budou závodit kanoistky a kajakáři.