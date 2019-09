Prskavec ustál tlak a má zlato, teď jej čeká svatba a odpočinek

Seu d'Urgell (Španělsko) - Kajakář Jiří Prskavec se dnes stal podruhé v kariéře mistrem světa, na rozdíl od roku 2015 ale v Seu d'Urgell uspěl z pozice jednoho z hlavních favoritů. Úspěchu si cenil i proto, že se mu podařilo prodat životní formu. Nyní už se ale těší na odpočinek a čas, který bude věnovat rodině. V nejbližší době jej čeká i svatba s přítelkyní Terezou, se kterou má čtyřměsíčního syna.

"Nastupoval jsem tu jako favorit, rozhodně větší než před čtyřmi lety v Londýně. Startoval jsem (ve finále) z poslední pozice. Co k tomu říct? Nervy byly obrovské a myslím, že jsem se s tím neuvěřitelně popral. Hlavně, na startu jsem si řekl: 'Užij si to, jeď, co umíš'. A jízda mi šla," radoval se Prskavec.

Podařilo se mu prodat formu, ve které do Španělska přijel. "Opravdu jsem do toho nastupoval, že jsem v nejlepší možné formě. Možná i v životní. Nemohl jsem udělat o moc víc. Měl jsem tady rodinu, malýho kloučka a přítelkyni. Celkově si to tady sedlo, měli jsme rodinnou pohodu," liboval si Prskavec.

Podpora rodiny je pro něj hodně důležitá. V Seu d'Urgell s ním vedle otce, který jej trénuje, byla i maminka, přítelkyně, syn a početná skupina příbuzných z matčiny strany. "Dodává mi to sílu. Rodina je úplně nejvíc, co mám. Ať tu budu stý nebo první, budou mě mít pořád stejně rádi. Dodávají mi energii. Můžu za nimi kdykoliv přijít se odreagovat. A oni vědí, že před závodem chci mít čas sám pro sebe, být sám," uvedl šestadvacetiletý kajakář.

I proto ho triumf dojal a pobrečel si. "Slzičky byly. Když za mnou přiběhl táta i Terezka s malým, nešlo to udržet," přiznal Prskavec. Byl rád, že uspěl, i proto, že přítelkyně doposud tvrdila, že mu na závodech přináší smůlu. "Teď vidí, že to není pravda. Byla tady a jsem mistr světa. Když bude chtít, budu ji teď vozit všude," usmíval se Prskavec.

Rodák z Mělníka v dějišti olympijských her 1992 uspěl možná i proto, že byl ve Španělsku na začátku sezony trénovat. "Myslím, že ten čas tady trávili všichni v podobné míře. Já tu byl jediný před nominacemi. Odjel jsem tu jeden závod, což nebylo špatné, protože jsem si vyzkoušel závodění. Ale spíše to bylo z toho důvodu, abych nebyl pořád doma na stejné trati," řekl Prskavec.

Trať v Seu nepatří mezi závodníky k nejoblíbenějším, český reprezentant ji ale má rád. "Tohle je přesně to mrcasení na místě, které já mám rád. I Seu tomu nahrává. Je to relativně úzká trať, branky musí být relativně blízko sebe a člověk se furt točí ze strany na stranu. Není tam čas hnát loď dopředu, což mi vyhovuje," podotkl Prskavec.

Světový šampionát byl pro vodní slalomáře posledním závodem sezony. Prskavec se teď chystá odpočívat, brzy jej ale čeká svatba. "Upřímně se moc těším, až budeme mít s Terezou na sebe hodně času. Prožijeme určitý čas společně. Budeme si zařizovat nový domeček, budeme mít rodinnou pohodu. Budu měsíc bez vody a tělu dopřeju zasloužený odpočinek," těšil se.

Bronzový medailista z olympijských her v Riu už ale také plánuje tréninkové kempy v Londýně a Tokiu. "A pak poletím s přítelkyní a malým do Austrálie na dlouhodobé soustředění," prozradil.

Nejbližším programem je ale svatba. "Já ji ale nezařizoval," pousmál se. Jen před měsícem si nechal vzít míry na oblek. "Teď si ho jen půjdu vyzkoušet. Trošku jsem tady zhubnul, za dva týdny něco málo naberu, budu přesně na míře, co je třeba," dodal Prskavec.