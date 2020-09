Prskavec se rád potkává se soupeři, po ME ukončí sezonu

Praha - Kajakář Jiří Prskavec je jako úřadující mistr světa jedním z favoritů mistrovství Evropy ve vodním slalomu, které se uskuteční od pátku do neděle v Praze. Je rád, že se po dlouhých měsících v Troji potkává i se soupeři a kamarády ze zahraničí. Po evropském šampionátu ale ukončí sezonu, před podzimními závody Světového poháru dá přednost zahájení přípravy na olympijské hry.

Se zahraničními závodníky se neviděl od zimního soustředění v Austrálii. "Je strašně fajn, když probíhají ty tréninky a je to mezinárodní zastoupení, nejenom český tým," pochvaloval si. V koronavirových dobách ale kontakty nejsou tak intenzivní jako běžně. "Není to tak, že bychom se sešli na večeři. Ale když jsme na vodě, tak si podáme ruku úplně stejně, tam se to hned umyje. Člověk cítí ten velký závod, že se sport vrací do normálu, i když je to možná jen takový výlet do normálu," řekl.

Na šampionátu nebude pod takovým tlakem, jak by byl, kdyby ještě musel na poslední chvíli bojovat o olympijské Tokio. Po suverénních výkonech v domácí kvalifikaci další tuzemské závody absolvoval z plného tréninku. I proto v závodě Českého poháru na Lipně utrpěl první letošní porážku. Na evropský šampionát ale znovu vyladil formu a chce uspět.

Může mu pomoci i podpora blízkých z prořídlých tribun. "Mám asi tak třináct až čtrnáct lístků na sobotu, což je můj závodní den. Není to tolik, ale zase jsem vybíral hodně dobře ty, co jsou slyšet," těšil se. Jeho kamarád, olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek, bude závod z preventivních důvodů sledovat jen na dálku. "Teď se musí držet zpátky, aby nešel do karantény, tak nemůže dorazit. Lukáš má také vrchol sezony v podobě mistrovství Evropy před sebou. Věřím, že jim to vyjde," vysvětlil Prskavec. Evropský šampionát judistů, který byl už dvakrát odložen, by měla Praha hostit na začátku listopadu.

Po dlouhé sezoně je Prskavec unavený, protože trénoval i v době jarní karantény. Po mistrovství Evropy proto bude mít volno. "Plánuju, že budu dojíždět na procedury do Lázní Toušeň, mám to kousek, asi šest minut autem. Odpočinu si, musím udělat něco na baráčku, budu do toho trochu sportovat, ale prostě budu měsíc bez vody," plánoval.

Až pak začne trénovat a právě do tohoto období by měly spadat podzimní závody Světového poháru. Proto se jich nezúčastní. "Jak je o mně známo, tak trošičku přibírám během pauzy. Takže bych tam dostal strašně na frak. Bohužel se mi to vůbec nehodí časově vzhledem k přípravě na olympiádu, proto je vynechám," řekl.

V zimě bude pravděpodobně trávit v Česku mnohem více času než jindy. Konkrétní plány zatím vzhledem k nejistému vývoji situace ještě nemá, ale tradiční kemp v Austrálii považuje za nepravděpodobný. "Na druhou stranu je potřeba říct, že normálně ladím formu na jaro, protože jsou tam ty nominace. Letos budu formu ladit na léto, na olympiádu. To znamená, že nemusím hledat až tak těžkou trať během zimy," dodal bronzový olympijský medailista z Ria.