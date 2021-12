Prskavec se po povinnostech olympijského šampiona s nadšením vrátil k tréninku

Praha - Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec se po měsících různých mimosportovních akcí těšil na návrat k tréninku. Na začátku listopadu nadšeně nastoupil do posilovny na první kruhový trénink po měsíčním volnu. O týden později už byl méně nadšený z prvních jízd na trati pro olympijské hry 2024 v Paříži, ale třítýdenní soustředění na Réunionu si pak užíval. Také proto, že na ostrově v Indickém oceánu byl i s rodinou.

Povinnosti a další aktivity spojené s titulem olympijského šampiona nebraly konce. Zatímco po zisku bronzové medaile v Riu 2016 rozruch kolem Prskavce zhruba po měsíci utichl, tentokrát měl nejlepší český kajakář pocit, že by mohl trvat donekonečna. Sám zájem utnul vstupem do standardního tréninkového režimu. "Už jsem byl opravdu psychicky unavený z toho, kolik různých věcí a akcí jsme museli po olympiádě stihnout. Toho 1. listopadu jsem v pondělí šel na trénink do posilovny, věděl jsem, že mě všechno bude druhý den bolet, a já jsem měl od rána úsměv od ucha k uchu. Těšil jsem se, až v jedenáct nastoupím se zničit," řekl Prskavec novinářům.

Kruhové tréninky v posilovně jeho otec a trenér Jiří Prskavec starší obvykle plánuje na úvod zimní přípravy. Tentokrát standardní režim vydržel jen týden, protože se rekonstruuje trať v Troji a do dubna je uzavřená. Reprezentanti tak vyrazili do Paříže na trať, kde by v případě úspěchu v domácí kvalifikaci mohl Prskavec za tři roky obhajovat olympijské zlato. Zatím z tamního sportoviště rozhodně takové pocity neměl. "Měl jsem o šest kilo víc než na olympiádě, byla docela zima a v tu chvíli jsem si říkal, že už nikdy na vodě nebudu jezdit, jak jsem se cítil příšerně. To bylo na prvním tréninku. V Paříži to bylo fakt strašné a rozhodně jsem tam neměl žádné myšlenky, že bych tam mohl být v top formě a jet olympiádu," vzpomínal už s úsměvem.

Další týden strávili vodní slalomáři v německém Augsburgu, kde se příští rok uskuteční mistrovství světa, a po týdenní zastávce doma nabrali směr Réunion. Ostrov nedaleko Madagaskaru je zámořským departmentem Francie a minulou zimu byl pro národní tým náhradní destinací za obvyklou Austrálii. Osvědčil se a Prskavcova skupina tam zavítala znovu. "Bylo to super. Pro mě to byl první okamžik od olympiády, kdy jsem měl úplně normální režim - jenom tréninku a rodiny. Strašně mě to bavilo. První dva týdny byly úplně skvělé. Myslím si, že jsme toho odtrénovali opravdu hodně," pochvaloval si dvojnásobný mistr světa.

Pak na něj přišla krize. "Najednou mi došlo a byl jsem strašně unavený. Klukům to přišlo o chvíli dřív, ale už se z té krize dostali, takže o to horší to bylo. Ale to k tomu patří," usmíval se Prskavec, který trénoval společně s mistrem světa z roku 2017 Ondřejem Tunkou a letošním vítězem Světového poháru Vítem Přindišem.

Přindiš do skupiny přišel nově. "Všichni se hecujeme, kdo to zajede, kdo to nezajede. Jsme tři kajakáři světové dvanáctky, a když máme možnost porovnání na každém tréninku, tak nás to musí posouvat dál," liboval si Prskavec. Na Réunionu byl s manželkou Terezou a syny Jiřím a Markem, rodinu vzal s sebou také Přindiš, který má rok a půl starou dceru Amálku.

Při místních závodech vyhrál nejen kategorii kajakářů, ale také na kánoi. Tu zkouší doplňkově a zažívá, jaké je to učit se věci od základů. "Vrátil jsem se někam do žákovských let," přiblížil pocity, které vzhledem ke své výkonnosti na kajaku už zažívat nemůže. Závodit na kánoi se nechystá, akce na Réunionu byla výjimka. "V rámci jejich okresní úrovně to stačilo na vítězství. Jinak to na větší závodění není," nepřeceňoval Prskavec své kanoistické dovednosti.