Prskavec pojede finále SP kanoistů, české kajakářky nepostoupily

Paříž - Jiří Prskavec se probojoval mezi dvanáct finalistů v kategorii kanoistů na závěrečném závodu Světového poháru ve vodním slalomu na trati pro pařížské hry, kde bude za rok obhajovat olympijské zlato na kajaku. V semifinále obsadil ve své slabší disciplíně, v níž mezi elitou závodí od letoška, 10. místo. O pouhých osm setin sekundy unikl postup Lukáši Rohanovi, vypadli i Václav Chaloupka a obě kajakářky Antonie Galušková a Amálie Hilgertová.

Prskavec v peřejích v areálu ve Vaires-sur-Marne předvedl čistou jízdu, jako jeden ze sedmi slalomářů. Za nejrychlejším Slovincem Benjaminem Savšekem zaostal o 4,13 sekundy. Rohan obsadil první nepostupovou 13. pozici s jedním šťouchem, Chaloupka byl patnáctý.

Galušková zůstala za dvanáctkou finalistek o dvě příčky, Hilgertová neprojela dvě branky a čtyřiadvacítku semifinalistek uzavírala. Tereza Fišerová, která obhajovala celkové prvenství ve Světovém poháru z posledních dvou let, skončila již ve čtvrteční kvalifikaci.

Galušková nabrala čtyři sekundy penalizace, obě v závěru. "Asi jsem nebyla tak zpevněná v té vlně. Vypadl mi náklon a nevzalo mě to tak, jak bych potřebovala. Tím, že to bylo na konci, tak to mrzí o to víc," popsala pro Českou televizi.

Naopak semifinále zvládly vedoucí žena seriálu Australanka Jessica Foxová i její nejbližší pronásledovatelka Elena Liliková z Německa. Finále začne v 11:19. Poté pojedou kanoisté. Prskavec do Francie přijel jako šestý kanoista průběžného pořadí, v čele je Slovák Matej Beňuš.