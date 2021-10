Prskavec odpočíval s rodinou a Krpálkovými na Maledivách, zkouší i kánoi

Praha - Vodní slalomář Jiří Prskavec odpočíval s rodinou na Maledivách. Do exotiky vyrazil společně s rodinou kamaráda Lukáše Krpálka, dvojnásobného olympijského šampiona v judu. Po návratu si znovu musí plnit mimosportovní povinnosti spojené s olympijským titulem a pro zpestření tréninku zkouší vedle kajaku i kánoi.

U moře byli slavní čeští sportovci se svými blízkými více než týden. "Bylo to krásných deset dní, moc jsem si to užil. Dětičky si vyhrály, my jsme si pokecali. Měl jsem deset dní prakticky vypnutý telefon, nic jsem neřešil," pochvaloval si Prskavec.

Po návratu se znovu ocitl v kolotoči povinností. Ještě týden bude mít různé aktivity se sponzory, jednání s potenciálními novými partnery nebo besedu se školáky. "Dnes jsme dotočili časosběrný dokument, který vrcholí olympiádou, ale byly tam potřeba ještě nějaké dotáčky," doplnil.

Dokumentarista Jan Celner se od loňského léta, kdy si Prskavec vyjel místo na OH v Tokiu, stal prakticky dalším členem rodiny. "Strávili jsme spolu hodně času. Myslím si, že to bude pěkné. Má to to vyvrcholení, má to ten šťastný konec, který mám rád," řekl osmadvacetiletý kajakář ke snímku, který bude k vidění o Vánocích v České televizi.

Vedle kajaku se pokouší mezi brankami proplétat i na kánoi. Zatím ale rozhodně nemá ambice být mužskou obdobou Australanky Jessicy Foxové, která na špičkové úrovni kombinuje obě kategorie. "Já jsem na tom byl jednou. Ten trénink trval hodinu dvacet a odjel jsem dvacet minut, jak jsem furt vylézal a nalézal," usmíval se Prskavec.

Klečet v lodi totiž vydrží jen tři minuty v kuse. Zatím nemá podložku upravenou na míru. "Klečel jsem v nějaké univerzální testovačce, tak to jsem fakt trpěl," vyprávěl. Chce si kánoí zpestřit trénink techniky, protože může vidět výraznější pokroky než na kajaku. A i trať doma v Brandýse nad Labem mu najednou přijde obtížná. "A také doufám, že nějaké aspekty techniky z toho singla budu moci přenést do toho kajaku. Třeba mi to přinese nějaký nový průjezd," přemítal.

Pro zimní přípravu stejně jako loni zvolí Réunion, kam se chystá na dvě soustředění. Na to druhé odjede až v únoru, protože nemusí jet národní nominační závody. Užije si tak i část zimy v Česku. "Doufám, že bude sněžit jako loni. To nasněžilo i u nás v Brandýse a my byli ve vedru na Réunionu," dodal staronový Kanoista roku.