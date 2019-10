Prskavec: Mám za sebou rok změn, teď už jen závěrečná tečka

Praha - Už jen jeden důležitý moment má před sebou letos kajakář Jiří Prskavec, který se o víkendu stal podruhé v kariéře mistrem světa ve vodním slalomu. Již dříve ovládl celkové hodnocení Světového poháru a narodil se mu syn Jiří, v příštích dnech ho čeká svatba s přítelkyní Terezou.

"Je to rok změn. Jestli všechno dopadne, Terka mě neodmítne a vezmeme se, bude to rok, na který budu dlouho vzpomínat. Bylo toho opravdu hodně a zatím to vypadá, že se všechno povedlo. Ještě ta závěrečná tečka...," řekl Prskavec na dnešním neformálním setkání s novináři v Praze.

Šestadvacetiletý český reprezentant navázal na rok 2015, kdy se stal světovým šampionem poprvé. Obě úspěšné sezony přitom začaly podobně - nepříliš vydařeným mistrovstvím Evropy.

"Letos jsem bral osmé místo jako zklamání, ale zase se nám narodil pinďa a byl jsem tehdy myšlenkami trošku někde jinde. Postupně to ale šlo nahoru," uvedl Prskavec a poukázal na následný triumf v SP a úspěch na MS.

"Před čtyřmi lety jsem se nepovažoval za toho, který by měl vyhrát. Chtěl jsem předvést slušné výkony a ideálně přivézt nějakou medaili, ale hlavní favorit jsem nebyl. Letos jsem cítil, že na to mám. Tlak byl na mě daleko větší, unesl jsem to a odnesl si zlatou medaili. Musím to tak brát asi jako životní sezonu," řekl Prskavec, který si hned v Seu d'Urgell užil první oslavy. "Trošku jsme popili. Bylo to příjemné. Když se den povede, člověk má chuť si to užít," pousmál se.

Svými výkony ve Španělsku zajistil České republice účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu 2020, jistotu, že se tam podívá, ale nemá. Příští rok jej čeká národní kvalifikace, do které si ale přenese oproti soupeřům bonusové body za výsledek z MS.

"Rozhodnuto nic stoprocentně není. Máme za sebou první třetinu (kvalifikace) a já ji zahájil nejlépe, jak jsem mohl. Teď bude záležet na domácí nominaci a mistrovství Evropy v Londýně," poukázal na další dvě části kvalifikace. Jeho hlavním domácím soupeřem bude podle všeho Vít Přindiš, jenž byl na MS šestý. "Je strašná škoda, že jeden z nás tam musí zákonitě chybět. Neberu to ale tak, že mám olympiádu vyjetou," řekl Prskavec, bronzový medailista z her v Riu de Janeiro.

Na rozdíl od letoška nebude dělat velké změny v přípravě. "Částečně to byl risk, protože jsem nevěděl, jak moje tělo na změny zareaguje. Mohlo se stát, že to neklapne. Jsem ale rád, že jsem ten krok udělal a příští rok se pokusím připravovat stejně. Hodně to fungovalo," uvedl Prskavec, ale změny moc specifikovat nechtěl. "Spíše to bylo mimo vodu. Hodně si to hrálo s počtem tréninkových jednotek a s intenzitou," řekl.

Jisté je, že oproti minulosti bude v zimě déle trénovat v Austrálii. Společně s rodinou se do tepla přesune již na začátku prosince a bude se tam připravovat tři měsíce.