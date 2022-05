Prskavec a Rohan vládli pohárovým slalomům na Trnávce

Želiv (Pelhřimovsko) - Kajakář Jiří Prskavec a kanoista Lukáš Rohan ovládli oba víkendové závody Českého poháru ve vodním slalomu, kterými na Trnávce začaly boje o místo v reprezentačním družstvu pro tento rok. Oba medailisté z olympijských her v Tokiu mají v národním týmu místo jisté stejně jako další kanoisté Václav Chaloupka a Gabriela Satková díky úspěchu na loňském mistrovství světa.

O složení reprezentace definitivně rozhodnou až za týden zbývající dva nominační závody v pražské Troji. Slalomáři sbírají body za umístění, přičemž nejhorší výsledek se jim nezapočítá.

Stříbrný olympionik Rohan uspěl díky dvěma čistým finálovým jízdám. V sobotu byl i nejrychlejší, dnes sice mnohem lepší čas zajel mistr světa Chaloupka, ale dva "šťouchy" ho odsoudily ke stříbru. Čtyři trestné sekundy inkasoval nečekaný šampion z loňského MS i v sobotu, kdy skončil čtvrtý.

Tokijský vítěz Prskavec se za víkend dopustil jediného dotyku, ale i s ním dnes triumfoval před bezchybným Alexandrem Maikranzem. "Jsem strašně rád, že se mi to dvakrát povedlo zajet hezky. Vůbec jsem nečekal, že tu rychlost budu mít dostatečnou na to, abych tady podal takový výkon. Jsem úplně v jiné fázi, než je ideální pro závodění," uvedl v tiskové zprávě Prskavec, který při jistotě nominace šel do závodů z náročné objemové přípravy bez ladění formy.

Dvakrát během dvou dnů vyhrála i Tereza Fišerová. Zatímco ale v sobotu byla nejlepší kanoistkou, dnes vládla kajakářkám a na C1 po padesátisekundové penalizaci nepostoupila do finále. "Dala jsem rozhodčím šanci a bohužel mi tam dali padesátku. Já tohle nemám zapotřebí, v kvalifikaci dávat padesátky. Kdybych se tam vrátila, tak bych si to finále vyjela. Takže spíš takové ponaučení do příště, že tu kvalifikační jízdu fakt musím jet na středy bran," litovala Fišerová. Z úspěchu na kajaku měla radost. "Chci si ponechat takovou tu naštvanost sama na sebe do Troji, protože vidím, že na tom kajaku mi to pomáhá k lepším výsledkům," podotkla.

Bronzová medailistka z MS Gabriela Satková ve své silnější disciplíně C1 obsadila dvakrát druhé místo, dnes ji porazila Eva Říhová. Ve Fišerové pak našla jedinou přemožitelku i na kajaku.

Sobota:

Muži:

K1: 1. Prskavec 97,60 (0 trestných sekund), 2. Hradilek -0,97 (0), 3. Tunka (všichni USK) -1,04 (0).

C1: 1. Rohan (USK) 103,86 (0), 2. Rak (Dukla) -5,80 (4), 3. Větrovský (USK) -6,42 (0).

Ženy:

K1: 1. A. Galušková 112,46 (0), 2. Vojtová (obě USK) -0,34 (2), 3. Valíková (Dukla) -0,52 (2).

C1: 1. Fišerová (Dukla) 119,08 (4), 2. G. Satková (USK) -0,95 (2), 3. Kneblová (Olomouc) -1,94 (0).

Neděle:

Muži:

K1: 1. Prskavec (USK) 92,76 (2 trestné sekundy), 2. Maikranz (Dukla) -1,08 (0), 3. Bárta (USK) -2,89 (2).

C1: 1. Rohan 100,86 (0), 2. Chaloupka (oba USK) -0,87 (4), 3. Heger (Dukla) -1,59 (2).

Ženy:

K1: 1. Fišerová (Dukla) 104,6 (0), 2. G. Satková (USK) -1,72 (0), 3. M. Satková (Dukla) -5,26.

C1: 1. Říhová (USK) 112,64 (0), 2. G. Satková -1,87 (0), 3. M. Satková -3,83 (0).