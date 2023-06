Prskavce ve finále kanoistů zlobil povolený popruh, potom mírnil očekávání

Praha - Vítěze semifinále Jiřího Prskavce ve finále závodu kanoistů na Světovém poháru v Troji zlobil povolený popruh, který mu drží nohy v lodi. Se svým vystoupením v doplňkové kategorii byl i po devátém místě spokojený a mírnil očekávání, která by mohly bronz z předchozího závodu SP v Augsburgu či dnešní semifinálový výkon vyvolat. Upozornil, že zatím na kánoi není ani zdaleka tak jistý jako na kajaku, ve kterém je olympijským šampionem a dvojnásobným mistrem světa.

Kvůli uvolněnému popruhu se v trati bál náklonů a ve finále jel závěrečnou kombinaci jinak než v semifinále. "Najížděl jsem ji z levačky a holt to nebyla ta správná cesta," posteskl si. Problémy s popruhem má poměrně běžně. "Mně už se to stalo i při nominacích asi na dvou závodech. Ono to vždycky plyne z toho, že to tam prostě někde hodně seknu, zatlačím do toho kurtu velkou silou a on povolí. Je to na sucháč, on trošku popojede. Pak je to trochu nepříjemné. Zase já se na tohle nechci vymlouvat. Já jsem s tím i vyhrál tu nominaci," přiblížil třicetiletý vodní slalomář.

Výkonem ze semifinále by se ve finále zařadil na druhou příčku. Byly pasáže, které mu mimořádně seděly a kde ve srovnání s elitními kanoisty získával. "Myslím, že zrovna dneska ty krátké přesazené branky, kde jsem si byl schopný přehodit (pádlo), jsem jezdil nejrychleji. A nemyslím si, že to ti singlíři můžou zajet rychleji. Je to z toho důvodu, že se tam prostě dostanu výš a můžu tam líp odskočit. To jsou chvíle, kde na ně můžu získat čas. Že by to ale takhle mělo být běžně, to rozhodně ne," řekl.

Věděl, že bude těžké semifinálovou jízdu v boji o medaile zopakovat. "Pořád si myslím, že na singlu je to trošku dané náhodou, že mi to sedlo. Není to moje jízda, kterou bych sjel sedmkrát z deseti. Prostě není. Míra úspěšnosti je tam menší a já to takhle musím brát," uvedl.

Každopádně ale elitní kajakář Prskavec z prvních mezinárodních startů na kánoi vytěžil dvě finále. S ambicemi do dalších závodů se ale drží zpátky. "Jel jsem dva závody, jeden z jich byl doma a Augsburg je strašně specifická trať a navíc branky, které tam byly vytyčené, mi hodně hrály na to, že si pádlo přehodím. Takže pořád bych byl malinko opatrný. Ale jsem rád, že jsem se těm klukům přiblížil a že jsem je dokázal i 'smáznout' v semifinále," řekl vítěz pátečního závodu kajakářů.

Po triumfu plánoval, jak hodí úspěch za hlavu a bude se soustředit na druhou kategorii. To se mu nepodařilo, večer se po uspání dětí kochal svou vítěznou jízdu. "Měl jsem hrozné nutkání si to prostě pustit. A jak už jsem si to pustil jednou, tak jako správný závislák jsem si to pustil ještě desetkrát. Viděl jsem to dostkrát. Ale zase jsem usínal s takovou příjemnou náladou, byl jsem spokojený," prozradil.