Provozovatelé ubytování budou moci čerpat úvěry z COVID plus

Praha - Provozovatelé ubytovacích zařízení zasažení v souvislosti s pandemií koronaviru, u nichž podíl ročních tržeb z poskytování služeb cizincům za poslední účetní období dosáhl alespoň jedné pětiny, budou nově zařazeni do záručního programu COVID plus. Schválila to dnes vláda. Na tiskové konferenci po jejím jednání to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Odvětví ubytování podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které návrh na rozšíření programu připravilo, bylo vládními protiepidemickými opatřeními obzvlášť citelně postiženo. Cílem návrhu tak je podpora likvidity v oboru, zachování pracovních míst a provozu zařízení, udržení nabídky stávajících služeb a podpora rozvoje daného podnikatelského sektoru. Vyplývá to z vládních materiálů, které má ČTK k dispozici.

V hromadných ubytovacích zařízeních ČR se podle reportu tourdata státní agentury CzechTourism v prvním až třetím čtvrtletí loňského roku ubytovalo zhruba 2,7 milionu turistů, meziročně to byl propad o 68 procent. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka se delší oživení očekává právě u zařízení závislých na zahraničních hostech. Cestovní ruch by se podle něj na úroveň roku 2019 mohl dostat v roce 2023.

Za úvěry v programu COVID plus ručí stát prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Umožnila to novela zákona z loňského dubna. Program je určen pro exportně zaměřené firmy s více než 250 zaměstnanci. Prostřednictvím komerčních bank mohou žádat o půjčky od pěti milionů do dvou miliard korun. Maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. EGAP nově garantuje až 90 procent jistiny, záruky jsou poskytovány na šest let, a to na provozní i investiční úvěry.

COVID plus už byl proti původnímu znění v polovině loňského roku rozšířen o firmy z dopravy a cestovního ruchu. Dál ho nemohou využívat podniky zaměřené na hazard. S fungováním programu se počítá minimálně do konce června.

Firmy z programu podle údajů České národní banky k 31. prosinci čerpaly 8,1 miliardy korun. Banky ke stejnému datu schválily 66 žádostí za 9,5 miliardy korun, přijaly 91 žádostí za 13,5 miliardy korun.