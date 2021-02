Provozovatel Ještědu každý měsíc přemítá, zda ještě vydrží

Liberec - Každý měsíc přemítá provozovatel hotelu a restaurace na Ještědu v Liberci a Prezidentské chaty v Jizerských horách, zda se to dá ještě vydržet. Nemá žádné příjmy od turistů a měsíčně platí statisícové náklady. A naděje na zlepšení v nedohlednu. Petr Šmaus podniká už zhruba 30 let, ale tak špatný rok jako ten uplynulý zásadně ovlivněný pandemií koronaviru a vládními restrikcemi nezažil. "Myslím, že to nezažil nikdo obecně v našem oboru, v cestovním ruchu. Nevím, s čím by to šlo srovnat," řekl v rozhovoru s ČTK.

Od prvních zjištěných případů koronaviru v zemi za pár dnů uplyne rok. Od té doby byly Ještěd a Prezidentská chata nuceně uzavřené zhruba půl roku. Je tomu tak i nyní. "Vždycky si říkám, že ještě měsíc a pak už to položíme. Ale pak si řeknu, když jsem to vydržel tak dlouho, tak to musíme dát ještě. Dáváme do toho vlastní peníze a platíme i z půjček," řekl Šmaus.

Žádnou naději na brzké otevření ale zatím nevidí. "Vyjádření jsou protichůdná. Co pochytáváme kolem, tak je to spíše tristní a spíš to nahrává tomu, že by to člověk měl zabalit," uvedl. "A do toho slyšíte v televizi, že se máte dobře a že vám někdo pomáhá," dodal. Podle něj se snažili být při čerpání kompenzací od státu hodně aktivní, na pokrytí nákladů to ale nestačí. "Využili jsme program Antivirus, což je pomoc s výplatami zaměstnanců, takže jsme díky tomu zachovali pracovní místa. Aspoň ta nejdůležitější, náš základní tým, řádově 45 zaměstnanců," uvedl Šmaus. Běžně jinak zaměstnával 58 lidí a dalších zhruba 40 brigádníků na dohody pro letní a zimní sezonu.

I přes kompenzace od státu ale musí měsíčně doplácet na nejnutnější výdaje více než 600.000 korun. A to mu ještě majitelé Ještědu a chaty vycházejí vstříc. "Naše největší výhoda je, že máme jako pronajímatele České radiokomunikace (Ještěd) a na Prezidentské pana Dědka, a s těmi jsme se vždycky dohodli," uvedl Šmaus. Zatímco jinde fungují alespoň výdejní okénka, na Ještědu ani Prezidentské to nejde. Náklady v zimním období by za údržbu objektů neúměrně stouply a příjmy nepokryly. "A když lidi zaměstnáte, tak na ně nelze ani čerpat státní podporu," dodal Šmaus. Turistů, co chodí pěšky na Ještěd, nebo se nyní v zimě na běžkách vydají do Jizerských hor, jsou stovky, možná tisíce. "A my na to můžeme jen koukat," uvedl Šmaus.

Nejzvláštnější pro něj v minulém roce bylo, když měl kvůli nařízenému uzavření restaurací a hotelů volno i na vánoční prázdniny a silvestra. "To jsem si nikdy nedovedl představit. To se za 30 let nikdy nestalo, aby bylo zavřeno v takové extrémní dny. A najednou jsme si i my hoteliéři a restauratéři museli, sice nuceně, ale užít volno jako každý jiný," uvedl. Nezvyklý je pro něj klid i v tomto období, kdy by za normálního stavu bylo na Prezidentské chatě i Ještědu plno. "Koukám z okna (Prezidentské), jak tady jezdí kolem lyžaři, a je to divné. A postihlo to všechny zaměstnance. Strašně bych byl rád, kdybychom se všichni vrátili do práce, ale každý měsíc naděje ubývá," dodal Šmaus.