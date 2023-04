Provozovatel bazarů AAA loni zvýšil provozní zisk na 1,2 miliardy Kč

Praha - Společnost Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto, Mototechna a Driverama, loni zvýšila provozní zisk EBITDA o dvě procenta na 50,1 milionu eur, tedy zhruba 1,2 miliardy Kč. Zisk rostl díky omezování nákladů a zavádění automatizace a digitalizace a omezování globálních inflačních tlaků. Tržby stouply o 19 procent na 1,013 miliardy eur, tedy v přepočtu 23,8 miliardy Kč. Uvedli to zástupci společnosti na dnešní tiskové konferenci.

Firmy skupiny loni prodaly 89.100 ojetých vozů, což bylo o tři procenta více než v roce 2021. Rostoucí trend podle generální ředitelky Karolíny Topolové pokračuje i letos. "Za první tři měsíce letošního roku jsme ve skupině prodali 23.231 aut, což je absolutní rekord za první čtvrtletí za celou dobu existence společnosti a růst oproti stejnému období loňského roku o sedm procent," uvedla Topolová. V Česku se podle ní prodalo téměř 13.000 aut, v Polsku 5390 a na Slovensku 4836. Skupina tak prodávala v průměru přes 260 vozů denně.

Skupina v současné době působí na více než 60 místech. "Nejnověji jsme otevřeli nové call centrum v Lodži, které začalo fungovat před třemi týdny. V Polsku jsme také vybudovali importně-exportní centrum pro náš přeshraniční obchod v Radvanicích u Vratislavi. Pobočku v Krakově přestěhujeme do mnohem větší lokality a naše nabídka se tam zásadně zvýší ze 170 na 650 aut," řekla ředitelka.

"V Gdaňsku zvýšíme kapacitu pobočky z 230 vozů na 350. Realizujeme tak naši strategii rozšiřování nabídky vozů v Polsku spíše prostřednictvím navyšování kapacity jednotlivých poboček než otevíráním většího počtu nových. Cílem je letos zvýšit celkový objem prodaných vozů v Polsku oproti minulému roku o 30 procent na 26.000 aut," dodala Topolová.

V České republice Aures otevřel logistické centrum v Olomouci s plochou 3200 metrů čtverečních, šesti zaměstnanci a měsíční kapacitou 200 vozů. Dále letos chystá rozšíření pobočky v Čestlicích, která se zvětší o 1000 metrů čtverečních a nabídka se zvýší z 300 aut na 360.

"Ve všech zemích, kde působíme, se v prvním čtvrtletí nejlépe prodávají benzinové vozy, které zákazníci vnímají jako daleko úspornější při pořízení i na provoz. Zájem o alternativní paliva každým rokem významně posiluje. Například v ČR jsme letos za první čtvrtletí prodali již téměř 400 hybridů, což je polovina toho co loni za celý rok. Zájem o LPG nebo CNG stále klesá," doplnil provozní ředitel Auresu Petr Vaněček.

Další cestou, jak ještě dále zvýšit objem prodaných vozů, je podle společnosti poskytnutí více údajů o jejich historii. Aures se proto spojil s firmou Cebia, aby zákazníkům bezplatně poskytl přístup k rozhodujícím datům o původu a historii nabízených aut. Zákazníci získají data o historii vozu, aniž by se museli jakkoliv zavázat k jeho koupi.

AURES Holdings

Skupina AURES Holdings je letos na trhu již 31 let. Provozuje síť více než 60 poboček v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a Německu. Za dobu své existence obsloužila již přes 2,8 milionu zákazníků. Skupina prodá ročně 90.000 vozů a je tak největším prodejcem ojetých aut ve střední a východní Evropě. Prodává také zánovní vozy pod obnovenou značkou Mototechna. Na západních trzích působí prostřednictvím společnosti Driverama. Společnost AURES Holdings je signatářem Declaration of Support for Women’s Economic Empowerment a pravidelně se umisťuje v žebříčcích CZECH TOP 100 a Českých 100 nejlepších. Pro roky 2017 a 2018 byla držitelem prestižního ocenění Superbrands a umístila se na 2. místě v celoevropské soutěži European Business Awards 2016/2017. Generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings Karolína Topolová se v roce 2020 umístila v anketě Top Ženy Česka na 1. místě v kategorii manažerek a o rok později v tomto žebříčku vstoupila do Síně slávy. V roce 2022 byla časopisem Forbes vybrána do žebříčku TOP CEO a pravidelně se objevuje v jeho žebříčku nejvlivnějších žen. Skupinu vlastní britsko-polský investiční fond Abris Capital Partners.