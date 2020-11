Provozní doba obchodů se od středy prodlouží do 21:00

Praha - Provozní doba obchodů se od středy prodlouží. Bude sjednocena se zákazem vycházení. Lidé si budou moci nakoupit do 21:00. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Spolu s tímto opatřením začne platit také omezení jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních v obchodech. Prodejci budou muset řídit fronty uvnitř prodejen i venku.

Obchody, které mají výjimku z vládních opatření proti šíření koronaviru, musejí od 28. října zavírat v 19:59. Od středy budou moci fungovat do 21:00, kdy začíná zákaz vycházení. "Je respektováno, že když se člověk, ať už se jedná o nakupujícího nebo zaměstnance, vrací z práce, takže to může udělat. Určitě to není tak, že by hlídky policie číhaly ve 21:00 u nákupních center a penalizovaly ty, kteří z nich ve 21:01 vychází," řekl Blatný.

Podle nového protipandemického systému (PES) je provozní doba obchodů a nákupních center sjednocena se zákazem vycházení v nejvyšších úrovních pohotovosti čtyři a pět. U stupně čtyři je zákaz vycházení stanoven od 23:00. Od úrovně tři žádný limit otevírací doby neplatí a podle Blatného je naopak žádoucí, aby se nakupující rozprostřeli do co nejdelšího časového pásma.

Blatný dále připustil, že z hlediska nákazy nepatří obchody mezi nejrizikovější místa. Těmi jsou rodina a pracoviště. "Ale téměř všichni, jak dokazují četné fotografie, které jsou zasílány nám a určitě i vám (novinářům), tak jsme národ, který chodí každý den minimálně jednou nakupovat. A vzhledem k tomu, že to tak učiní miliony lidí, i když to riziko možná není úplně největší, tak epidemiologicky je velmi zásadní, protože se týká obrovského počtu lidí," vysvětlil.

V obchodech a nákupních centrech začne ve středu platit limit 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. Omezení 15 metrů čtverečních na jednoho člověka má podle modelu uvolňování platit od třetího stupně pohotovosti. V prvním, nejlehčím stupni rizika, budou moci na 15 metrech čtverečních provozní plochy nakupovat maximálně čtyři lidé. Ve druhém stupni se počet zákazníků snižuje na dva.

Prodejci budou mít dále od středy za úkol řídit fronty uvnitř i před obchody a hlídat dodržování dvoumetrových odstupů. Dnes schválená pravidla, která kopírují systém uvolňování zakazují zároveň ve stupni rizika čtyři a pět prodej nejen o nedělích, který platí už nyní, ale také o svátcích.