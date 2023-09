Provoz z M. Boleslavi do Nymburka zastavil střet osobního a nákladního vlaku

Provoz na trati z Mladé Boleslavi do Nymburka zastavil 14. září 2023 střet osobního a nákladního vlaku v Bezděčíně. Osobní vlak vjel do cesty nákladnímu, zřejmě projel návěstidlo zakazující jízdu.

Mladá Boleslav - Provoz na trati z Mladé Boleslavi do Nymburka zastavil střet osobního a nákladního vlaku v Bezděčíně. Osobní vlak vjel do cesty nákladnímu, zřejmě projel návěstidlo zakazující jízdu. Vykolejilo několik náprav nákladního vlaku. Tři lidé byli lehce zraněni. Hasiči z vlaku evakuovali 37 lidí. ČTK to řekli mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda a mluvčí záchranné služby Monika Nováková. Provoz na trati bude zastaven zřejmě až do pátku, protože byly poškozeny i pražce. Vlaky byly před 21:00 zatím stále na místě střetu. Byla zajištěna náhradní doprava autobusy.

"Mohu potvrdit, že kolem 16:15 došlo ve výhybně Bezděčín k bočnímu střetu nákladního a osobního vlaku, zřejmě došlo k projetí osobního vlaku za návěstidlo zakazující jízdu, na místě je několik vykolejených náprav a probíhá vyšetřování," řekl Gavenda.

Nováková uvedla, že záchranáři na místě ošetřili tři lidi s lehčími zraněními. "Pacienti byli po ošetření převezeni do nemocnice v Mladé Boleslavi," uvedla Nováková.

"Celkem jsme z vlaku evakuovali 37 osob, zraněné jsme předali záchranářům a náš evakuační autobus přepravil osoby z vlaku na nádraží do Nymburka," řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Veronika Švorcová Mocová.

České dráhy na webu uvedly, že by mohl být provoz obnoven ještě dnes večer, ale podle Správy železnic bude zastaven asi až do pátku. "Byly tam poškozeny i pražce, které bude potřeba vyměnit," uvedl mluvčí správy Gavenda. Předběžně uvádí Správa železnic možné obnovení provozu v pátek v 06:00. Podle mluvčího se bude čas upřesňovat podle postupu prací a asi i po obnovení provozu bude doprava v místě nehody částečně omezena. Ještě před 21:00 byly havarované vlaky na místě nehody, hasiči podle Gavendy připravují posuny.