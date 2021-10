Provoz vlaků na koridoru na Pardubicku byl částečně obnoven

Praha - Na železničním koridoru mezi Pardubicemi a Českou Třebovou u Uherska na Pardubicku byl dnes asi na 2,5 hodiny preventivně zastaven provoz vlaků kvůli komplikacím při stavbě tamního dálničního mostu. Jeho konstrukce při betonáži poklesla. O dočasné zastavení provozu proto Správu železnic požádalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na twitteru to uvedl jeho mluvčí Jan Rýdl.

" Betonáž přitom neprobíhá přímo nad tratí páteřního koridoru. Opatření má preventivní bezpečnostní důvod," uvedl mluvčí. Na situaci upozornila Česká televize.

Podle Rýdla silničáři po expertním průzkumu stavu stavby a statickém přepočtu umožnili od 13:00 obnovení provozu na dvou vzdálenějších kolejích pro průjezd vlaků rychlostí 10 kilometrů v hodině. Čyři koleje v dosahu stavby jsou stále z bezpečnostních důvodů mimo provoz.

Kvůli přerušení provozu byla mezi stanicemi Zámrsk a Moravany a zpět zavedena kyvadlová náhradní autobusová doprava. Některé spoje byly odkloněny po trase přes Velký Osek, Hradec Králové, Týniště nad Orlicí.

Dálniční most nad železniční tratí u Uherska je atypickou a komplikovanou stavbou. Dálnice D35 povede v místě opěr asi 11 metrů nad nynějším terénem tak, aby byla dodržena podjezdná výška železniční tratě. Konstrukci bude tvořit střední komorový nosník o třech polích s rozpětím 50, 72 a 50 metrů. Aby se omezení provozu na trati co nejvíc zkrátilo, bude konstrukce nosníku otočením nasazena na předem vybudované vzpěry. Úsek dálnice D35 Časy - Ostrov má být uveden do provozu v létě příštího roku.