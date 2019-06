Provoz vlaků mezi Prahou a Berounem komplikuje porucha

Praha - Porucha trakčního vedení zastavila dnes ráno provoz na trati mezi Prahou a Berounem. Omezení se dotklo desítek spojů, několik rychlíků a expresních vlaků nejelo. Oprava potrvá až do odpoledne. Na svém webu to uvedly České dráhy (ČD). Před 07:00 začaly vlaky jezdit mezi Smíchovem a Radotínem po jedné ze dvou kolejí, mezi Radotínem a Dobřichovicemi je provoz už zcela obnoven. Cestující ale musí počítat se zpožděním.

Podle ČD potrvá omezení na trati zhruba do 14:00, čas je ale pouze orientační. "Termín obnovení provozu bude aktualizován dle vývoje opravných prací," uvedl dopravce. Zcela přerušen byl provoz asi dvě hodiny.

Náhradní autobusy stále jezdí mezi Smíchovem a Radotínem, jejich provoz potrvá do 09:30. Ráno jezdily na trase mezi Dobřichovicemi a Radotínem. Pražská integrovaná doprava (PID) ale uvedla na svém twitteru, že se autobusy zaplnily už v Dobřichovicích, lidé v dalších stanicích tak už nemohli přistupovat.

Žádné problémy ale nezaznamenali dispečeři autobusového dopravce Arriva, který zajišťuje některé příměstské linky mezi Prahou a Berounem. "Momentálně se nás ta dopravní situace nijak extrémně netýká, nedochází k žádným problémům," řekl na dotaz ČTK mluvčí Arrivy Martin Farář.

Na černošické nádraží, odkud kolem 08:00 cestují vlaky do hlavního města obvykle stovky lidí, jich dnes v tuto dobu přicházely odhadem desítky. Pokladní je posílala na náhradní autobus. Do autobusu ve směru do Radotína, který přijel krátce po 08:00, se ale vešla jen zhruba polovina zájemců. Pokladní informovala ty další, že vlak směrem do Prahy pojede. Perón se potom zaplnil. Podle zpravodaje ČTK na místě v 8:30 odjel vlak do Berouna a v 8:33 vlak do Prahy. Řada lidí však byla o výluce informována a jela do Prahy autem.