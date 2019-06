Provoz vlaků mezi Prahou a Berounem komplikovala porucha

Praha - Porucha trakčního vedení zastavila ráno provoz na trati mezi Prahou a Berounem. Omezení se dotklo desítek spojů, několik rychlíků a expresních vlaků nejelo. Na svém webu to uvedly České dráhy (ČD). Místo vlaků jezdily na části trati náhradní autobusy, některé vlaky jezdily po jiné trase. Náhradní spoje ovšem nabíraly zpoždění. Po 13:00 byl provoz plně obnoven.

Provoz byl podle Českých drah na trase zcela přerušen asi dvě hodiny. Příčina poruchy zatím není zřejmá. "Na zjištění příčiny stržení troleje a poškození sběrače elektrické lokomotivy se stále pracuje," uvedl mluvčí správy železnic Marek Illiaš.

Provoz na trase tak musely dnes zajišťovat náhradní autobusy. Ty ráno jezdily na trase mezi Dobřichovicemi a Radotínem a také Radotínem a Smíchovem. Pražská integrovaná doprava (PID) ale uvedla na svém twitteru, že se autobusy zaplnily už v Dobřichovicích, lidé v dalších stanicích tak už nemohli přistupovat. Dopoledne jezdily také mezi Smíchovem a Radotínem.

Před 07:00 byl mezi Dobřichovicemi a Radotínem provoz vlaků zcela obnoven, mezi Smíchovem a Radotínem pak začaly vlaky jezdit po jedné ze dvou kolejí, některé pak jezdily odklonem přes Krč.

Na černošické nádraží, odkud kolem 08:00 cestují vlaky do hlavního města obvykle stovky lidí, jich dnes v tuto dobu přicházely odhadem desítky. Pokladní je posílala na náhradní autobus. Do autobusu ve směru do Radotína, který přijel krátce po 08:00, se ale vešla jen zhruba polovina zájemců. Pokladní informovala ty další, že vlak směrem do Prahy pojede. Perón se potom zaplnil. Podle zpravodaje ČTK na místě v 08:30 odjel vlak do Berouna a v 08:33 vlak do Prahy. Řada lidí však byla o výluce informována a jela do Prahy autem.

Porucha omezila provoz zejména vlaků Českých drah. Žádné problémy naopak nezaznamenali dispečeři autobusového dopravce Arriva, který zajišťuje některé příměstské linky mezi Prahou a Berounem. "Momentálně se nás ta dopravní situace nijak extrémně netýká, nedochází k žádným problémům," řekl ráno na dotaz ČTK mluvčí Arrivy Martin Farář.