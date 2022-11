Provoz ropovodu Družba na Ukrajině je zčásti zastaven, ropa do Česka ale teče

Moskva - Provoz ropovodu Družba na Ukrajině je částečně zastaven, informovala dnes agentura TASS. Dodávky do Maďarska jsou přerušeny, do České republiky a na Slovensko ale ropa dál teče, řekl mluvčí ruské společnosti Transněfť, která zajišťuje provoz ropovodů.

"Ropovod Družba byl na Ukrajině podle našich partnerů zčásti zastaven," řekl mluvčí. Dodal, že dodávky do Česka a na Slovensko pokračují ze slovenské obce Budkovce, kde je uskladněno dostatečné množství ropy pro několikadenní provoz. Dodávky do Maďarska jsou podle něj pozastaveny už tři dny a pravděpodobně zůstanou pozastavené ještě týden.

Mluvčí rovněž uvedl, že pokračují dodávky ropovodem Družba směrem z Běloruska na Ukrajinu. Varoval nicméně, že tyto dodávky by se mohly během několika hodin zastavit, pokud Ukrajina neobnoví čerpání v některých sekcích ropovodu.

Ropovod Družba vede z Ruska do Běloruska, kde se dělí do dvou větví. Severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska. Ještě na ukrajinském území se ale jižní větev dál štěpí a ropa samostatně teče na Slovensko a do České republiky.