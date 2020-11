Provoz obchodů a služeb ve 3. stupni doprovodí řada omezení

Praha - Otevření dalších obchodů a služeb ve třetím stupni protiepidemického systému PES bude provázet stejně jako při jarním uvolňování řada omezení. Třeba oblečení či boty půjdou po vyzkoušení na 24 hodin do izolace, uvedl server iDNES podle dokumentu, který vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu na základě jednání s ministerstvem zdravotnictví. Přesnější podmínky upraví také fungování dalších obchodů, obchodních center, kadeřnictví, restaurací a dalších služeb, které kvůli pandemii koronaviru musely uzavřít, nebo fungovaly jen v omezeném režimu.

Vláda v neděli na mimořádném jednání rozhodne, zda Česko od pondělí přejde ze současného čtvrtého do třetího stupně rizika nemoci covid-19.

V něm se mohou otevřít všechny obchody, nejen jako dosud ty se základním a dalším vybraným sortimentem. Nadále bude platit omezení jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních provozní plochy. Otevřít se budou moci také nákupní centra. Restaurace v nich budou moci vydávat jídlo jen s sebou přes okénka, uzavřené zůstanou dětské koutky.

Všechny restaurace budou moci být otevřené mezi 06:00 a 22:00. Obsazeny budou moci být jen z poloviny své kapacity, u jednoho stolu budou smět sedět jen čtyři lidé. "Samozřejmostí jsou zvýšené hygienické požadavky, vláda navíc nově doporučuje používat rezervační systém či aplikaci eRouška," uvedl iDNES.

Otevřít budou moci i kadeřnictví, kosmetické a masážní salony, manikúra nebo solária. Platit však bude omezení patnáct metrů čtverečních na jednoho zákazníka a minimálně dvoumetrové rozestupy, přičemž děti do patnácti let, které doprovází dospělý, se nebudou započítávat. Kadeřník či jiný poskytovatel služby bude muset mít roušku nebo respirátor a ochranný štít, zákazník pak roušku či respirátor, pokud to charakter služby umožňuje.

Podle upravené tabulky bude možné prodávat ve venkovních prostorech kapry i vánoční stromky. U prodeje kaprů budou platit stejná omezení jako pro ostatní venkovní stánky na tržištích, obsazeno tedy může být jen každé druhé stanoviště pro stánek a musí být mezi nimi alespoň čtyři metry. Na všech trzích bude zakázáno prodávat občerstvení určené ke konzumaci na místě, povoleno nebude ani posezení.