Provoz na železnici dál klesá, dopravci omezují část spojů

Praha - Vládní zákaz přejezdů mezi okresy a další protikoronavirové restrikce znovu oslabily poptávku po železniční i autobusové dopravě. České dráhy během minulého týdne přepravily zhruba 30 procent běžného počtu cestujících, Leo Express pak dokonce méně než pětinu. Dopravci kvůli tomu omezili některé spoje. Vyplývá to z informací dopravců pro ČTK. Před zpřísněním vládních zákazů byla poptávka zhruba na 40 až 50 procentech předkrizového stavu.

České dráhy se v minulých dnech dohodly s některými kraji na omezení vybraných spojů, provoz by měl podle dopravce oslabit v řádu jednotek procent. Týká se to především Královéhradeckého, Pardubického a Moravskoslezského kraje a Vysočiny. Vedle toho platí také omezení některých večerních vlaků v okolí Prahy a Liberce. "Stále sledujeme vývoj poptávky po cestování a vytíženost vlaků ČD. Spoje Českých drah i nadále zajišťují základní dopravní obslužnost, jako jsou cesty do zaměstnání, k lékaři a další neodkladné cesty," podotkla mluvčí Gabriela Novotná.

Při neustále klesajícím počtu cestujících omezil počet spojů i Leo Express. Společnost zachovala pět obratových spojů denně mezi Prahou, Ostravskem a Starým Městem u Uherského Hradiště.

RegioJet přistoupil k částečnému omezení svých autobusových linek, například z Prahy do Liberce nebo Českého Krumlova. Linky na železnici naopak dopravce zatím nechává beze změn, a to včetně mezinárodních vlaků do Rakouska nebo na Slovensko. Podle mluvčího Aleše Ondrůje je stále dostatek cestujících, kteří mají povinnosti v souladu s výjimkami ze zákazu přejezdů mezi okresy.

Dopravcům tak nadále rostou ztráty z tržeb. České dráhy v loňském roce přišly z tržeb jízdného o více než čtyři miliardy korun. Stamilionové škody počítají i ostatní dopravci. Leo Express v souvislosti s omezeními připomněl, že stále jedná se státem o formě pomoci pro dopravce. Zatím není jasná zejména u komerční dopravy. "Leo Express za nejspravedlivější formu podpory považuje její stanovení stejně jako u závazku veřejné služby, kde činí 75 procent z ušlých tržeb," uvedl mluvčí Emil Sedlařík.

Vláda od minulého pondělí na tři týdny výrazně omezila pohyb osob. Pro cesty do zaměstnání mimo okres je nyní potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty.