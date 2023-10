Provoz na trati mezi Prahou a Kralupy přerušený po bouřkách je obnovený

Praha - Provoz na železniční trati z Libčic nad Vltavou do Kralup nad Vltavou, který zastavila porucha trakčního vedení po nočních bouřkách, byl ve 14:00 částečně obnovený po jedné koleji. Úplné zprovoznění trati předpokládá Správa železnic (SŽ) do večera. Trakční vedení mezi Libčicemi a Kralupy na trati z Prahy do Berlína poškodily v úterý večer popadané stromy.

Ráno zajistila SŽ provoz pomocí dieselové lokomotivy, v 9:00 začala s větší opravou, která si zhruba na pět hodin vyžádala úplné zastavení provozu. Dopravce zajišťoval náhradní dopravu autobusy. Vlaky mohou navýšit zpoždění až o 20 minut, uvedly České dráhy (ČD) na webu.

"Ve 14:00 byl obnoven provoz s omezením v jedné ze dvou traťových kolejí. Za místem omezení mohou vlaky navýšit své zpoždění o pět až 20 minut," uvedly ČD na webu.