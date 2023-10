Provoz na trati mezi Prahou a Kralupy od rána kvůli opravám po bouřce stojí

Praha - Provoz na železniční trati z Libčic nad Vltavou do Kralup nad Vltavou, který zastavila porucha trakčního vedení po nočních bouřkách, bude kvůli jeho opravě zastaven zřejmě do 16:00. Trakční vedení mezi Libčicemi a Kralupy na trati z Prahy do Berlína do poškodily v úterý večer popadané stromy. Ráno zajistila Správa železnic (SŽ) provoz s pomocí dieselové lokomotivy, v 9:00 začala s větší opravou, která si vyžádala úplné zastavení provozu. Dopravce zajišťuje náhradní autobusovou dopravu, ale kvůli omezené kapacitě doporučuje cestujícím cesty odložit. ČTK o tom informoval mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

"Zastavení provozu se předpokládá dnes do cca 16 hodin. V této souvislosti platí některá opatření a je zavedena kyvadlová náhradní doprava. Cestujícím do stanic a zastávek za Libčice nad Vltavou přesto doporučujeme odložit cesty až po 16:00, po obnovení dopravy. Přestože na náhradní dopravu je nasazeno celkem více než deset autobusů, je její kapacita oproti vlakům omezená. Po opravě tratě bude postupně obnovován provoz vlaků," uvedl Šťáhlavský

Pro osobní regionální vlaky je mezi Libčicemi a Kralupy zavedena náhradní autobusová doprava kyvadlově. Rychlíky Labe a Krušnohor začínají a končí ve stanici Kralupy nad Vltavou, v úseku Kralupy nad Vltavou - Praha jezdí kyvadlově náhradní autobusy. "Autobusy a vlaky na sebe nenavazují," upozornil dopravce. Mezistátní vlaky na Berlín jsou odkloněny přes Lysou nad Labem a Litoměřice, za místem odklonu musí cestující počítat se zdržením jedna až dvě hodiny.

Aktuální informace uvádí ČD na svém webu.