Provoz na silnicích v Olomouckém kraji a na jižní Moravě komplikuje sníh

Praha - Provoz na silnicích v Olomouckém kraji komplikuje husté sněžení, místy napadlo několik centimetrů sněhu. Sníh komplikuje dopravu i na jižní Moravě. Policie v obou krajích řeší několik dopravních nehod. Silnice v Královéhradeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na většině území sněží. I na hlavních silničních tazích zůstává rozbředlý sníh. Silnice na Vysočině jsou kvůli sněhovým přeháňkám sjízdné s opatrností.

Jihomoravský kraj

Dopravu dnes navečer komplikuje sníh. Policie eviduje několik drobných nehod, které mohou souviset s počasím, řekl ČTK mluvčí policie Pavel Šváb. U Moravské Nové Vsi na Znojemsku podle něj zůstal stát kamion na silnici I/38, kde to komplikuje provoz. Nesjízdná je z obou stran i silnice I/43 u obce Krhov na Blanensku. V Brně vyjelo do ulic všech 21 posypových vozů městské firmy Brněnské komunikace, uvedl provozní ředitel firmy Jan Klištinec. Dopravci už nahlásili několik zpoždění spojů hromadné dopravy.

U Moravské Nové Vsi zůstal stát v kopci kamion, což podle Švába způsobuje komplikace v dopravě. "Máme také hlášených několik drobných nehod," řekl Šváb. "U obce Krhov je na silnici I/43 kopec nesjízdný také z obou stran," dodal Šváb.

Dopravci kvůli počasí nahlásili zpoždění na linkách hromadné dopravy. Týká se to jak autobusových, tak vlakových spojů. Jde například o železniční spojení z Brna do Tišnova nebo autobusy u Výrovic na Znojemsku.

Podle Klištince vyjelo do terénu v Brně všech 21 posypových vozů. "Zejména na mostech a ve výše položených městských částech statutárního města Brna mohou v tuto chvíli vozovky namrzat, proto upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy a zejména nutnost přizpůsobení rychlosti stávajícím zimním podmínkám," řekl Klištinec.

Královéhradecký kraj

Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na většině území regionu sněží nebo jsou sněhové přeháňky. I na hlavních silničních tazích po chemickém ošetření zůstává rozbředlý sníh. Na nesolených silnicích v Krkonoších, Orlických horách a ve vyšších nadmořských výškách na Jičínsku zůstává ujetá vrstva sněhu, který může být místy zledovatělý, vyplynulo z večerního hlášení silničářů. Horské úseky silnic v Krkonoších udržované pluhováním a inertním posypem pokrývá ujetá vrstva sněhu do deseti centimetrů.

Počasí v kraji bude podle meteorologů nadále ovlivňovat zvlněné frontální rozhraní oddělující studený vzduch na severu od teplého na jihu. Večer a v noci má být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno, občas sněžení, postupně má srážek ubývat. Nejnižší noční teploty by se měly pohybovat mezi minus šesti až minus třemi stupni Celsia, při zmenšené oblačnosti může být chladněji, až kolem devíti stupňů pod nulou.

Ve čtvrtek přes den by už v Královéhradeckém kraji sněžit nemělo. Meteorologové předpovídají zataženo až oblačno, přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus čtyřmi až minus jedním stupněm Celsia, na horách mezi minus pěti až minus dvěma stupni.

Olomoucký kraj

Provoz na silnicích i dnes odpoledne komplikuje husté sněžení, místy napadlo až několik centimetrů čerstvého sněhu. Silničáři poslali do terénu sypače a pluhy, silnice jsou kvůli vrstvě rozbředlého sněhu sjízdné se zvýšenou opatrností. Policisté v souvislosti s počasím řeší v kraji v posledních hodinách několik dopravních nehod, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněžit v kraji začalo odpoledne. Sněhové přeháňky zasáhly hlavně Šumpersko, Olomoucko, Přerovsko a Prostějovsko. Na silnicích je rozbředlý sníh, opatrnost je na místě i při jízdě po dálničních úsecích. Kluzká je vozovka na dálnicích D1, D46 a D35, které protínají Olomoucko, Prostějovsko a Přerovsko. Na silnici 35 z Mohelnice na Šumpersku na Moravskou Třebovou je v úseku dlouhém 13 kilometrů ledovka a tvoří se tam kolony automobilů.

Na hlavním silničním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem vpodvečer havarovala u Bělkovic dvě osobní vozidla. Policie tam řídí dopravu kyvadlově jedním jízdním pruhem. Při nehodě nebyl podle prvotních informací nikdo zraněn. Dvě vozidla havarovala v Olomoucké ulici v Mohelnici, dopravu tam řídí policie. Dvě vozidla havarovala také na silnici 55 u obce Horní Moštěnice na Přerovsku, nikdo nebyl zraněn. V Přerově policisté řeší dopravní nehodu, při které byl sražen chodec.

Středočeský kraj

Silnice jsou se zvýšenou opatrností sjízdné, cestáři kvůli podvečernímu sněžení opět vyslali do terénu techniku. Vozovky ošetřují pomocí chemických sypačů, později je chtějí ještě posypat drtí. Všechny silnice jsou zatím průjezdné, řekl ČTK po 18:00 pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic.

"Silnice jsou jízdné, samozřejmě se zvýšenou opatrností. Nemám žádnou informaci, že by byla někde silnice uzavřená," uvedl dispečer.

Krajští silničáři mají střediska mají v Kladně, Benešově, Kutné Hoře a Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku, nasazení vozů zimní údržby se v jednotlivých střediscích moc neliší. "Jde to od západu přes celý Středočeský kraj, takže jsme na tom podobně ve všech čtyřech oblastech. Ve všech oblastech vyjely chemické sypače, inertní zatím necháváme doma, protože kdyby se to teď posypalo drtí, tak to za chvilku zapadá," dodal pracovník dispečinku.

Kraj Vysočina

Silnice jsou kvůli sněhovým přeháňkám sjízdné s opatrností. Sněžit začalo odpoledne, sypače jezdily v celém kraji, v některých částech ještě jezdí. Hlavní trasy by měly být po chemickém ošetření mokré nebo s rozbředlým sněhem, na vedlejších komunikacích může být ujetá vrstva sněhu s drtí. Řidiči kamionů nemohli vyjet na dvou místech Žďárska, osobní auta by problém mít neměla, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby.

V západní a severní části kraje se podle meteorologů mohou lokálně tvořit sněhové jazyky kvůli nárazovému větru. Jejich výstraha platí do dnešní půlnoci. Vítr by měl během noci slábnout, ubývat by měly i srážky. Nejnižší noční teploty budou mezi minus třemi až minus šesti stupni Celsia. Slabě sněžit na Vysočině může místy i ve čtvrtek.