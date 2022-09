Provoz na pražském letišti roste nad očekávání, v létě odbavilo 3,85 milionu lidí

Praha - Letový provoz na pražském letišti letos dál roste nad původní očekávání. Letiště Václava Havla Praha v letních měsících odbavilo 3,85 milionu cestujících, což je asi o třetinu více, než původně předpokládalo. Provoz v létě táhly především lety do dovolenkových destinací a po dlouhé době převažovali Češi. Za celý rok tak letiště očekává, že odbaví celkově kolem 10,5 milionu pasažérů. Novinářům to řekl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Podle něho by měl v příštím roce provoz dále posilovat, letiště v něm očekává přibližně 12,7 milionu odbavených cestujících. V loňském roce přitom letiště odbavilo 4,38 milionu pasažérů. V roce 2019, tedy před koronavirovou pandemií, přes letiště cestovalo 17,8 milionu lidí.

Období od začátku června do konce srpna je v letectví tradičně nejsilnější částí roku. Potvrzují to i statistiky pražského letiště, které jsou o více než 2,2 milionu pasažéru vyšší než vloni. Ve srovnání s předcovidovým létem 2019 je provoz na 70 procentech. Roste i počet letů, který je nyní podle Pose proti předcovidovému roku 2019 na zhruba 85 procentech.

Na nárůstu provozu se během léta podílely zejména dovolenkové destinace. Po dlouhé době také převažovali cestující, kteří začínali svou cestu právě z Prahy. Nejvytíženější tak byly lety do Řecka, Itálie, Španělska a Turecka. Na pátém místě pak byla Velká Británie. Z destinací vedl Londýn. Následovala turecká Antalya, Amsterdam a egyptská letoviska Hurgada a Marsa Alam. U některých dovolenkových míst byl provoz podle Pose silnější i než před vypuknutím covidové krize, například vytíženost letů do Marsa Alam proti létu 2019 stoupla o 70 procent. Z dopravců byl na letišti v létě nejaktivnější Smartwings, který měl 35procentní podíl. Druhý Ryanair měl podíl 14 procent.

Letní nárůst provozu tak změnil původní očekávání o celoročním provozu. Na začátku roku Pos předpokládal, že letiště by mělo za celý rok odbavit kolem 8,7 milionu cestujících. Nyní se celoroční předpoklad zvýšil na přibližně 10,5 milionu pasažérů. Provoz by měl růst i v příštím roce, letiště nyní očekává kolem 12,7 milionu cestujících. Růst provozu by měl pokračovat i přes výpadek letů na Ukrajinu a do Ruska, na kterých před covidem létalo přes 1,2 milionu cestujících.

Letecký provoz v Evropě se během léta potýkal s problémy s výpadkem letů a narůstajícími zpožděními. Největší problémy hlásily letiště v Londýně, Amsterdamu, Bruselu nebo Frankfurtu nad Mohanem. Pražské letiště ovšem podle Pose obstálo a zpoždění šla především na vrub pozdním příletům z jiných destinací. Letišti k tomu podle Pose pomohl i nábor nových zaměstnanců. Letiště ho spustilo na jaře, kdy se projevil nedostatek zaměstnanců po propuštění asi 600 zaměstnanců během covidového útlumu. Letiště nyní vedle 350 nových kmenových zaměstnanců přes léto nabralo i dalších 400 brigádníků. Jejich služby přitom chce využívat i v příštích letech.

Letiště už také začalo skládat letový řád pro zimní sezonu a příští rok. Podzim by měl být především ve znamení navyšování frekvencí a kapacit letů. Nově přibudou například linky do ománských měst Maskat a Salála, dále iráckého Irbílu nebo do moldavského Kišiněva. Další nová linka bude z Prahy létat i do Londýna, Osla, na Madeiru nebo do egyptských letovisek. Letiště jedná také o dálkových linkách pro příští rok. Opět by měla být v provozu linka do New Yorku. Dobře se podle Pose vyvíjejí také jednání o lince do Soulu. Letiště dále intenzivně jedná s dopravci z Vietnamu, Singapuru nebo Tchaj-wanu, do budoucna vyhlíží také případný návrat dalších linek do USA a Kanady. Nejasný je naopak návrat linek do Číny.

Letiště už také jednalo s dopravci o poplatcích na příští rok, zvyšovat je i s ohledem na snahu o další zvyšování provozu zatím nebude. K současné energetické krizi Pos uvedl, že letiště má na energie dlouhodobé kontrakty. Pro příští rok má letiště podle něho zajištěno už 95 procent energií, pro rok 2024 pak přes 60 procent. Šéf letiště tak sice počítá s růstem nákladů, neměl by ale být fatální. I proto by mělo být hospodaření v letošním roce v kladných číslech.

Pražské letiště Václava Havla nabízí během letní sezony, které potrvá až do konce října, přímé lety do asi 150 destinací. Jsou mezi nimi i nová nebo obnovená spojení do New Yorku nebo Rijádu, u řady dalších míst přibývají frekvence letů. Před krizí se v létě létalo z Prahy do 190 lokalit.