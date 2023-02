Provoz na německých letištích včetně Frankfurtu naruší stávka

Lufthansa ruší páteční lety do Prahy z Frankfurtu a Mnichova, zřejmě kvůli stávce

Letecká společnost Lufthansa zrušila na pátek spoje mezi Prahou a německým Frankfurtem nad Mohanem a Mnichovem. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková. Dodala, že důvody v systému nevidí, zrušení ale pravděpodobně souvisí s plánovanou stávkou pracovníků na sedmi německých letištích. Odbory Verdi ve středu oznámily, že kvůli dosud neúspěšnému vyjednávání o zvýšení mezd zaměstnanců ve veřejném sektoru budou stávkovat pracovníci na letištích v Mnichově, Frankfurtu nad Mohanem, Hamburku, Stuttgartu, Dortmundu, Hannoveru a Brémách.

"K dnešní 11:00 hodině je zrušeno šest letů, týká se to Mnichova a Frankfurtu," řekla Divíšková ČTK. Mezi zrušenými spoji je už jeden dnešní, a to z Mnichova, podle webu pražského letiště s příletem do Prahy v pozdních večerních hodinách. Do ostatních měst, kde budou zaměstnanci stávkovat, Praha pravidelné přímé letecké spojení nemá. Stále aktivní jsou na pátek spoje od nízkonákladové letecké společnosti Eurowings, mluvčí pražského letiště ale upozornila, že se to ještě může změnit.

Stávka má začít v pátek po půlnoci a skončit v noci na sobotu. Odbory požadují pro 2,5 milionu zaměstnanců ve veřejném sektoru zvýšení mezd o 10,5 procenta, ale minimálně 500 eur (11.820 Kč) pro každého navíc. Před dalším kolem vyjednávání 22. a 23. února plánují i další výstražné stávky.