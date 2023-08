Provoz na letištích v Británii se po technickém problému vrací k normálu

Londýn/Praha - Britský úřad pro řízení letového provozu NATS identifikoval a odstranil technický problém, který ovlivnil jeho systém plánování letů a způsobil rozsáhlé narušení letů v celé Evropě. Úřad to pozdě odpoledne uvedl v tiskové zprávě. Lety využívající britský vzdušný prostor byly kvůli problému o několik hodin zpožděny nebo zrušeny. Problémy letového provozu v Británii ovlivnily také odlety z pražského Letiště Václava Havla do Spojeného království. Tři odpolední spoje do Londýna jsou o několik hodin opožděny, odletět mají až v noci, uvedla na dotaz ČTK mluvčí letiště Klára Divíšková.

"Nyní úzce spolupracujeme s leteckými společnostmi a letišti na co nejefektivnějším řízení letů, které problém ovlivnil. Naši technici budou pečlivě sledovat výkonnost systému při návratu k běžnému provozu," uvedl NATS. Předtím úřad oznámil, že problém ovlivňoval schopnost automaticky zpracovávat letové plány. Zaměstnanci proto museli plány zadávat ručně, což je výrazně pomalejší.

Technické problémy britského úřadu pro řízení letového provozu ovlivnily také lety mezi Prahou a Velkou Británií, uvedla odpoledne Divíšková. Pražské letiště evidovalo zpožděný let do New Yorku, který ale už odletěl. "Také tři lety do Londýna budou zpožděny, a to o několik hodin. Místo odpoledních časů mají sloty v nočních hodinách," řekla ČTK Divíšková.

Ruzyňské letiště ještě eviduje dva zrušené lety - do Birminghamu a do Londýna. "Zde ale nevíme konkrétní důvod zrušení," dodala mluvčí letiště. Cestujícím doporučila, aby sledovali webové stránky letecké společnosti, u níž si zakoupili letenky.

Irský úřad pro řízení letového provozu AirNav Ireland už dříve uvedl, že problém má za následek v celé Evropě značná zpoždění letů, které využívají britský vzdušný prostor. Před zpožděním a rušením letů varovala řada letišť a leteckých společností. Mnoho cestujících se také na sociálních sítích svěřilo, že uvázli v letadlech na letištní ploše a čekají na odlet, nebo zůstali v letištních budovách, uvedla agentura Reuters.