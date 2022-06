Provoz na letišti v Praze roste nad očekávání, letos čeká přes 10 mil. pasažérů

Praha - Letecký provoz na pražském letišti letos dál roste nad očekávání. Letiště Václava Havla v Praze v současnosti odhaduje, že za celý letošní rok odbaví přes deset milionů cestujících. To je skoro o 1,5 milionu víc, než se očekávalo na začátku roku. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková. Loni letiště odbavilo necelých 4,4 milionu pasažérů, před vypuknutím koronavirové krize, v roce 2019, to bylo 17,8 milionu lidí.

"V současné chvíli odhadujeme počet odbavených cestujících přes deset milionů za celý rok," řekla Divíšková.

Na začátku roku přitom letiště očekávalo kolem 8,6 milionu pasažérů za celý rok. Upravené předpoklady vycházejí podle mluvčí hlavně z vývoje provozu během jara a začátku léta. V prvních pěti měsících roku odbavilo přes 3,12 milionu cestujících, což znamená šestinásobný meziroční nárůst.

Pravděpodobně nejsilnějším obdobím v roce bude léto, uvedla Divíšková. Už během června by podle ní letiště mělo poprvé po téměř dvou a půl letech překonat milionovou hranici odbavených cestujících za jeden kalendářní měsíc. Během dvou prázdninových měsíců pak letiště očekává dohromady až 2,7 milionu pasažérů.

Velký nárůst provozu lze očekávat hlavně při cestách do tradičních dovolenkových destinací, uvedla mluvčí. "V létě očekáváme, že v segmentu charterových dovolenkových letů budeme letos na 120 procentech předcovidového stavu," podotkla Divíšková.

I přes současný prudký růst ovšem může podle ní další vývoj ovlivnit řada okolností. "Samozřejmě přetrvávají rizika jako případné rozšíření konfliktu na Ukrajině a také narůstající výdaje spotřebitelů, což může v budoucnu oslabit chuť lidí cestovat. Také je nevyzpytatelný i další vývoj pandemie," upozornila mluvčí.

Aktuální růst provozu způsobuje letištím v Evropě i problémy. Příčinou je nedostatek personálu u kontrol a odbavení, což vede k průtahům při kontrolách. Například pražskému letišti i přes náborovou kampaň, kterou spustilo na začátku roku, stále schází několik desítek zaměstnanců. Letiště nedávno připustilo, že tento stav může na začátku letních prázdnin vést i k průtahům při bezpečnostních kontrolách na letišti.

Problémy už v minulých týdnech měla například letiště ve Velké Británii, Belgii nebo Nizozemsku, kde dopravci museli některé spoje i zrušit. Letiště po celém světě během pandemie propouštěla kvůli tehdejšímu omezení provozu. Například ruzyňské letiště propustilo kolem 600 lidí.

Pražské letiště Václava Havla nabízí během letní sezony přímé lety do přibližně 150 destinací. Jsou mezi nimi i nová nebo obnovená spojení do New Yorku nebo Rijádu, u řady dalších míst přibývají frekvence letů. Před krizí se v létě létalo z Prahy do 190 lokalit.