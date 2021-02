Provoz na koridoru mezi Pardubicemi a Přeloučí je plně obnovený

Pardubice - Provoz na železničním koridoru mezi Pardubicemi a Přeloučí byl po poruše trakčního vedení na hlavním nádraží v Pardubicích plně obnoven krátce po půlnoci. Provoz zcela stál zhruba do 20:00, od té doby vlaky v úseku Pardubice-Přelouč jezdily po jedné ze dvou traťových kolejí. ČTK to řekla mluvčí Správy železnic (SŽ) Kateřina Šubová. Některé vlaky jezdily po dobu výluky odklonem přes Hradec Králové a Choceň.

"Provoz byl plně obnoven dnes v 0:13. Omezení pro cestující by už nemělo být. Došlo k ukotvení poškozeného stožáru tak, aby to nemělo vliv na výraznější omezení pro dopravu. Finální oprava bez vlivu na cestující by měla proběhnout asi v polovině příštího týdne," řekla dnes ČTK Šubová.

Podle zástupců SŽ porucha nastala při výkopových pracích souvisejících s opravou pardubické stanice. Práce narušily stabilitu kotevního stožáru trakčního vedení, to se prověsilo a projíždějící vlak jej strhl. Podle SŽ udělal chybu zhotovitel prací a musí počítat se sankcí.