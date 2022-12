Provoz na koridoru mezi Brnem a Břeclaví stál, vlak tam srazil člověka

Břeclav - Železniční koridor mezi Brnem a Břeclaví před 8:00 zablokovala nehoda vlaku Českých drah směrem do Vídně. Vlak tam srazil člověka, který na místě zemřel. Provoz po jedné koleji byl sníženou rychlostí obnoven po 9:00, plný zhruba o dvě hodiny později. Vlak Českých drah z Vídně do Prahy jel odklonem přes Olomouc, za osobní vlaky České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu, vyplývá z informací na webu Českých drah a policie, které ČTK poskytl jihomoravský mluvčí Pavel Šváb. RegioJet na svém webu informoval pouze o zpoždění vlaků mezi Brnem a Břeclaví, nikoliv o příčině.

České dráhy také odřekly rychlíky Moravan jak ve směru do Břeclavi, tak ve směru do Brna. Rychlík směrem do Brna s příjezdem v 8:22 skončil v Podivíně, proto nebylo možné vypravit rychlík v opačném směru s odjezdem v 8:36 z Brna. Náhradou za něj zastavoval ve stanicích na cestě do Břeclavi vlak EuroCity, který odjížděl z Brna v 8:22, ale nabral čtvrthodinové zpoždění. Další vlaky jely podle staničních informačních tabulí Správy železnic také se zpožděním v řádech desítek minut.

Šváb k nehodě uvedl, že člověk šel podél kolejiště, strojvedoucí ho v rychlosti 160 kilometrů za hodinu spatřil za obloukem. Ani okamžité brzdění a houkání srážce nezabránilo.