Provoz na koridoru mezi Brnem a Břeclaví je zastaven, vlak tam srazil člověka

Břeclav - Železniční koridor mezi Brnem a Břeclaví dnes před 8:00 zablokovala nehoda. Vlak tam srazil člověka, který na místě zemřel. Policisté nehodu vyšetřují, na místě zasahují i záchranáři a hasiči. Šlo o vlak jedoucí směrem do Vídně. Vlak Českých drah z Vídně do Prahy jede odklonem přes Olomouc, za osobní vlaky České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu, vyplývá z informací na webu Českých drah a policie, které ČTK poskytl jihomoravský mluvčí Pavel Šváb. RegioJet o žádném zpoždění vlaků mezi Brnem a Břeclaví na svém webu zatím neinformuje.

České dráhy také odřekly rychlíky Moravan jak ve směru do Břeclavi, tak ve směru do Brna. Rychlík směrem do Brna s příjezdem v 8:22 skončil v Podivíně, proto není možné vypravit rychlík v opačném směru s odjezdem v 8:36 z Brna. Náhradou za něj zastaví ve stanicích na cestě do Břeclavi vlak EuroCity, který odjížděl z Brna v 8:22, ale jede se čtvrthodinovým zpožděním.