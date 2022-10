Provoz na D1 se po dokončení rekonstrukce výrazně zvýšil

Praha - Motoristé už rok jezdí po zrekonstruované dálnici D1. Provoz na ní po skončení prací výrazně stoupl v obou směrech, a to místy i o téměř 30 procent. Vyplývá to ze statistik mýtného systému, které ČTK poskytla firma CzechToll. Podle dopravců se kvalita dálnice výrazně zlepšila, rekonstrukce však podle nich nevyřešila problém s nedostatkem odstavných ploch u ní. V současné době navíc pokračují další práce na rozšíření dálnice u Brna.

Kompletní rekonstrukce páteřní dálnice mezi Prahou a Brnem trvala přes devět let. Poslední opravený úsek silničáři otevřeli loni 1. října. Dokončení oprav se ovšem zdrželo o tři roky, termín byl dvakrát odsouván. Rekonstrukce vyšla na 21,8 miliardy Kč bez DPH, což bylo proti původním předpokladům asi o dvě miliardy méně.

Řidiči se během té doby museli potýkat s řadou uzavírek, v nichž byl provoz zpravidla omezen do dvou zúžených pruhů s maximální rychlosti do 80 km/h. Řada motoristů se proto během rekonstrukce dálnici vyhýbalo, což ukazují statistiky z mýtného systému. Během letošního srpna systém zaznamenal ve směru z Prahy do Brna více než šest milionů mýtných transakcí. To je zhruba o 25 až 30 procent více než ve stejném měsíci v předchozích letech, kdy pokračovala oprava dálnice. Nárůst intenzity provozu je ve statistikách mýtného systému patrný i v opačném směru.

Změnu v kvalitě dálnice pocítili zejména tuzemští dopravci. "Její stav před rekonstrukcí byl natolik špatný, že enormně zvyšoval náklady na údržbu vozidel, která zde jezdila pravidelně. Povrch je nyní v pořádku," řekl ČTK mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. ZároveŇ však upozornil, že ani rekonstrukce dosud nevyřešila problémy s dlouhodobým nedostatkem parkovacích kapacit. "Věci se ale dávají do pohybu a nové odpočívky se otvírají. Pohříchu je to běh na velmi dlouhou trať," podotkl Felix.

I přes loňské dokončení devítileté rekonstrukce omezení na dálnici pokračují i v současnosti. Letos totiž silničáři zahájili několikaleté práce na rozšíření dálnice na šest pruhů v okolí Brna. Podle dopravců bylo navýšení kapacity dálnice v tomto úseku už naléhavě potřeba. "Ostatně tři pruhy v jednom směru by si zasloužily i další úseky," dodal Felix.

O kompletním rozšíření dálnice po celé její délce se diskutovalo už před zahájením rekonstrukce, stát ovšem nakonec od toho upustil, kvůli komplikacím s výkupem pozemků v okolí dálnice.

Dálnice D1 je nejstarší a nejdelší českou dálnicí. Jde zároveň o nejvytíženější část tuzemské dálniční sítě. Zrekonstruována byla část dálnice mezi Mirošovicemi u Prahy a Kývalkou u Brna.