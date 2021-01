Provoz mezi Británií a EU v nových podmínkách je ve svátek hladký

Calais (Francie)/Dover (Británie) - Hned poté, co Británie v noci na dnešek úderem půlnoci SEČ definitivně ukončila svazek s Evropskou unií, začali řidiči kamionů před vjezdem do vlakové soupravy v Eurotunelu předkládat na francouzské straně celní dokumenty. Do Británie kamiony dorazily včas a do francouzského Calais připluly z anglického Doveru první trajekty. O půlnoci skončilo přechodné období, v němž se Británie nacházela od svého odchodu z EU 31. ledna loňského roku. Zároveň začala provizorně platit dohoda o budoucích vztazích, kterou Londýn a Brusel uzavřely na Štědrý den a o které bude ještě jednat Evropský parlament.

Čárový kód na dokumentech rumunského řidiče Tomy Moiseho byl naskenován a schválen během několika sekund, popisovala v noci dění v Calais agentura Reuters. "Budoucnost, nemyslím, že to bude těžké," konstatoval řidič lámanou angličtinou a pokračoval v cestě do Británie.

Britský odchod z největšího obchodního seskupení na světě znamená mimo jiné po několika desetiletích návrat k celním formalitám na hranicích ostrovní země s Evropou.

Objem zboží přepravovaného Eurotunelem byl v prvních hodinách nového roku podle Reuters velmi nízký. "Všechno šlo dobře, všechno funguje jako před půlnocí," řekl po prvních kontrolách mluvčí společnosti Eurotunnel John Keefe. Podle informací zveřejněných na twitteru do 08:00 SEČ vlaky tunelem pod Lamanšským kanálem převezly asi 200 kamionů.

První trajekt z Holyheadu ve Walesu přistál v dublinském přístavu před sedmou hodinou ranní SEČ poté, co přes moře převezl něco přes deset kamionů. I přes celní kontrolu dorazil bez zpoždění. Nicméně úřady v přístavu Holyhead odmítly pustit asi šest kamionů na trajekt do Irska, protože neměly v pořádku všechny dokumenty.

Obavy před zmatky na hranicích se dnes nenaplňují, ale pobrexitovou realitu ukážou až další dny, kdy se Evropa po vánočních a novoročních svátcích vrátí k běžnému chodu. Yann Leriche, šéf společnosti Getlink, která provozuje Eurotunel, agentuře Reuters řekl, že celní postupy bude zřejmě nutné vypilovat, nicméně je přesvědčen, že v následujících týdnech chaos nehrozí.

Firmy měly pouhý týden na prostudování podrobností uzavřené dohody a hraniční body mezi Británií a unijními zeměmi se chystají na dlouhé fronty kamionů.

Ředitel přístavu v Calais Jean-Marc Puissesseau řekl, že nyní je hlavní výzvou pandemie covidu-19. Doufá, že brzy bude běžně dostupná vakcína a že se bude moci vrátit normální život. Dodal, že přístav kvůli pandemii přišel za loňský rok o tržby ve výši 30 milionů eur. Přístav Calais ročně odbaví dva miliony kamionů.